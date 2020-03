Wer in einer Redaktion arbeitet, sollte über mindestens drei Gaben verfügen: Sie oder er muss eine Sache beharrlich verfolgen, sich an ihr festbeißen und, zweitens, im nächsten Augenblick schon wieder so flexibel sein, auf neue Lagen zu reagieren. Drittens schadet es nicht, unter steigendem Druck immer ruhiger zu werden. Die Druckwalzen der Druckerei warten nicht, und auf der Online-Seite hilft auch der Hinweis nicht weiter, dass die aktuelle Berichterstattung und Kommentierung leider ausgesetzt werden müssen, weil die Hälfte der Redaktion symptombedingt ausgefallen ist – und die andere dem Stress nicht standgehalten hat.

Ein Geständnis, ein ganz persönliches: Ich mache diesen Job bald 30 Jahre. Ich kann mich noch gut erinnern an die einstürzenden Türme von New York, den Einschlag des zweiten Flugzeugs habe ich im Berliner Büro der Süddeutschen Zeitung am Bildschirm verfolgt. Und ungefähr geahnt, was das für die journalistische Arbeit der nächsten Tage, Wochen und Monate bedeuten würde. Aber was sich seit Jahresbeginn aufbaut an Dramatik, die der publizistischen Bewältigung harrt, habe ich noch nie erlebt: Eine Krise türmt sich auf die nächste, und alle haben ein großes C am Anfang.

Herausforderung für ein Monatsmagazin

Mit Climate, dem Klima und Greta Thunberg, fing es an. Dann kollabierte die Regierungspartei CDU, und schließlich dominierte das grassierende Coronavirus das Geschehen und absorbierte alle Kräfte.

Die Herausforderung für ein Monatsmagazin besteht bei einer Naturkatastrophe wie dieser darin, etwas anbieten zu können, dessen Erkenntnis über das sich stündlich ändernde Geschehen (das wir nach Kräften auf unserer Homepage cicero.de abbilden) hinausreicht. Diesen Anspruch erfüllt in unseren Augen der Essay des namhaften Medizinhistorikers Robert Jütte mit seinem Blick auf die Lehren aus Pandemien, die dieses Land und dieser Kontinent schon erlebt haben.

Mein Kollege Alexander Marguier hat sich mit den Abgründen beschäftigt, die sich bei der CDU im Zuge ihrer Suche nach einem neuen Vorsitzenden und einer beginnenden Post-Merkel-Zeit auftun. Seine Titelgeschichte handelt von der Schizophrenie einer tief gespaltenen Partei – die wegen Corona, und hier schließen sich die Kreise der C-Krisen, ihren geplanten Wahlparteitag am 25. April nicht abhalten wird. Übrigens, während das Klima in einer lahm gelegten Welt eine Verschnaufpause bekommt.

