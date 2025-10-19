Vor etwa einem Jahr, in den frühen Morgenstunden des 12. November 2024, erhielt ein bayerischer Rentner unerwarteten Besuch. Nach einer entsprechenden Anordnung des Bamberger Amtsgerichts hatten sich zwei Polizisten am Wohnhaus des ehemaligen Bundeswehrfeldwebels eingefunden, um dessen Räumlichkeiten zu durchsuchen. Der Mann war nämlich durch eine veritable Ungeheuerlichkeit ins Fadenkreuz der Ermittler geraten: Er hatte im Internet eine Grafik mit dem Konterfei des damaligen Wirtschaftsministers Robert Habeck geteilt, versehen mit dem Schriftzug „Schwachkopf Professional“ – in Anspielung an eine ähnlich klingende Haarpflege-Serie. Ausgelöst worden war dieser Vorgang durch eine Meldestelle des hessischen Innenministeriums, die ihre Social-Media-Trouvaille direkt ans Bundeskriminalamt weitergereicht hatte.

Das zuständige Gericht ließ den Vorwurf der „Volksverhetzung“ beziehungsweise der Beleidigung einer „Person des politischen Lebens“ gegen den 64-Jährigen später zwar fallen, die Außenwirkung dürfte gleichwohl erheblich gewesen sein. Denn die Botschaft an das Volk war unüberhörbar: Legt euch nicht mit der Obrigkeit an, sonst zeigt die Justiz nämlich ihre Krallen – und mag sie auf anderem Gebiet noch so überfordert sein.

Volker Boehme-Neßler, Autor unserer aktuellen Titelgeschichte, sieht die Bundesrepublik denn auch auf dem Weg in einen Einschüchterungsstaat – zumal das Meldestellen-Wesen in Deutschland Konjunktur hat. „Man muss deshalb genau hinschauen und auch auf die kleinen, versteckten, manchmal bösen Geschehnisse achten, um Gefahren für die Verfassung zu erkennen“, so der Oldenburger Staatsrechtslehrer. In seinem Beitrag hat er genau das getan.

Ein anderes Thema in dieser Ausgabe möchte ich Ihnen genauso dringend ans Herz legen: Vor wenigen Wochen verstarb im Alter von fast 100 Jahren Robert Jay Lifton. Der amerikanische Psychiater, Autor von Büchern wie „Ärzte im Dritten Reich“, hatte zeit seines Lebens in die Dunkelheit der Seele geschaut und erklärt, wie gesellschaft­liche Normalität in den Wahnsinn abgleiten kann. Mein Kollege Ralf Hanselle hat sich intensiv mit Liftons Werk befasst. Sein Fazit: eine Pflichtlektüre für jeden, der unsere Gegenwart verstehen will.

