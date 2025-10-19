Cicero Cover 11-25
Recht als Waffe: Wie der Staat seine Bürger einschüchtert! / Titelbild: Davide Bonazzi/SALZMAN international

Cicero im November Deutschland gleitet in einen Einschüchterungsstaat

Wer Kritik übt, riskiert den Vorwurf der „Volksverhetzung“ oder der Beleidigung einer „Person des politischen Lebens“: In Deutschland ist das Recht zur politischen Waffe geworden – und der Raum des Sagbaren schrumpft. Unsere Titelgeschichte im November.

VON ALEXANDER MARGUIER am 23. Oktober 2025 2 min

Alexander Marguier

Vor etwa einem Jahr, in den frühen Morgenstunden des 12. November 2024, erhielt ein bayerischer Rentner unerwarteten Besuch. Nach einer entsprechenden Anordnung des Bamberger Amtsgerichts hatten sich zwei Polizisten am Wohnhaus des ehemaligen Bundeswehrfeldwebels eingefunden, um dessen Räumlichkeiten zu durchsuchen. Der Mann war nämlich durch eine veritable Ungeheuerlichkeit ins Fadenkreuz der Ermittler geraten: Er hatte im Internet eine Grafik mit dem Konterfei des damaligen Wirtschaftsministers Robert Habeck geteilt, versehen mit dem Schriftzug „Schwachkopf Professional“ – in Anspielung an eine ähnlich klingende Haarpflege-Serie. Ausgelöst worden war dieser Vorgang durch eine Meldestelle des hessischen Innenministeriums, die ihre Social-Media-Trouvaille direkt ans Bundeskriminalamt weitergereicht hatte.

Das zuständige Gericht ließ den Vorwurf der „Volksverhetzung“ beziehungsweise der Beleidigung einer „Person des politischen Lebens“ gegen den 64-Jährigen später zwar fallen, die Außenwirkung dürfte gleichwohl erheblich gewesen sein. Denn die Botschaft an das Volk war unüberhörbar: Legt euch nicht mit der Obrigkeit an, sonst zeigt die Justiz nämlich ihre Krallen – und mag sie auf anderem Gebiet noch so überfordert sein. 

Volker Boehme-Neßler, Autor unserer aktuellen Titelgeschichte, sieht die Bundesrepublik denn auch auf dem Weg in einen Einschüchterungsstaat – zumal das Meldestellen-Wesen in Deutschland Konjunktur hat. „Man muss deshalb genau hinschauen und auch auf die kleinen, versteckten, manchmal bösen Geschehnisse achten, um Gefahren für die Verfassung zu erkennen“, so der Oldenburger Staatsrechtslehrer. In seinem Beitrag hat er genau das getan.

Ein anderes Thema in dieser Ausgabe möchte ich Ihnen genauso dringend ans Herz legen: Vor wenigen Wochen verstarb im Alter von fast 100 Jahren Robert Jay Lifton. Der amerikanische Psychiater, Autor von Büchern wie „Ärzte im Dritten Reich“, hatte zeit seines Lebens in die Dunkelheit der Seele geschaut und erklärt, wie gesellschaft­liche Normalität in den Wahnsinn abgleiten kann. Mein Kollege Ralf Hanselle hat sich intensiv mit Liftons Werk befasst. Sein Fazit: eine Pflichtlektüre für jeden, der unsere Gegenwart verstehen will.

IngoFrank | Do., 23. Oktober 2025 - 08:43

gesellt sich noch: ich mach ihnen Angst …..
Ein Sprichwort wie Obrigkeit von Adel & Kichen ,it ihren Untertanen umging. Passt vorzüglich auf Deutschland …. Die und beherrschenden haben ja das „c“ im Logo ……
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Achim Koester | Do., 23. Oktober 2025 - 09:22

Die sog. "Meldeportale" sind die moderne Form der Stasi, Menschen werden dazu aufgerufen, ihre Mitbürger zu denunzieren. Die Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley hat das schon vor Jahren vorhergesehen und davor gewarnt (googlen!), leider mit dem bekannten Erfolg des Rufers in der Wüste. Ich selbst habe z.B. eine Neufassung des Volkslieds "Die Gedanken sind frei" geschrieben, wage aber nicht, es zu veröffentlichen.

Ernst-Günther Konrad | Do., 23. Oktober 2025 - 09:47

Es war einmal ein Land, da galt noch Recht und Gesetz, da konnten die Bürger noch frei denken, reden und handeln, wenn sie sich gesetzeskonform verhielten. Und heute? Schafft man Paragrafen, um diese Rechte einzuschränken und behauptet aber dann, das sei für *unsere* Demokratie. Und die Partei, die dafür eintritt, dass man sich wieder an das GG hält, die wird als Nazipartei beschimpft und ausgrenzt und deren Wähler missachtet. Und was macht unsere Justiz? Sie verschleppt Verfahren, sie weist berechtigte Ansprüche und Klagen via formeller Fehler ab oder fällt inzwischen politische Urteile, die mit dem Rechtsempfinden von uns dem Souverän nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun haben. Und Richter und Staatsanwälte, die aufbegehren, werden wegen Rechtsbeugung verurteilt oder aus dem *Rennen* genommen, via Versetzungen, Mobbing oder frühzeitigen Ruhestand. Und die gekauften Medien machen da mit, orchestrieren das auch noch und helfen bei der medialen Vernichtung der Kritiker.

