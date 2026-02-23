Als Entrismus bezeichnete man ursprünglich das Bestreben von Trotzkisten, in andere Parteien oder Organisationen einzudringen, um diese im Sinne der eigenen Agenda zu beeinflussen. Ähnlich erging es den Grünen nach ihrer Gründungsphase, als etliche Vertreter gescheiterter kommunistischer Splittergruppen aus der Achtundsechziger-Bewegung die neue Öko-Partei kaperten und dezidiert auf links zu drehen begannen.

Aktuell vollzieht sich dieses Phänomen abermals, doch diesmal sind es Islamisten, die gewissermaßen den „Marsch durch die Institutionen“ angetreten haben. Betroffen sind vornehmlich – Ironie der Geschichte – schwächelnde linke Volksparteien, die sich ihrer Vereinnahmung willentlich hingeben, weil sie sich davon neue Wählerschichten versprechen. Bestes Beispiel ist die Berliner SPD, in der sich inzwischen zahlreiche einflussreiche Funktionäre mit nachweislicher Nähe zu den Muslimbrüdern tummeln.

Wie es so weit kommen konnte und welche konkreten Auswirkungen der Entrismus islamistischer Prägung hat, beschreibt mein Kollege Clemens Traub in der Titel­geschichte dieser Ausgabe, während unser Düsseldorfer Korrespondent Ferdinand Knauß den Siegeszug des sogenannten Islamogauchisme in Frankreich nachzeichnet. Was dort vor Jahrzehnten aus einem antikolonialen Affekt heraus begann, hat sich inzwischen zu einer veritablen Gefahr für den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat entwickelt. Doch weil das Benennen der islamistischen Unterwanderung westeuropäischer Parteien von interessierter Seite aus stets mit Rassismusvorwürfen delegitimiert werden kann, mündet berechtigte Kritik nur allzu selten in eine dringend notwendige öffentliche Debatte. Das sollte sich ändern, bevor es endgültig zu spät ist.

Apropos Debatte: Sollte man sich mit AfD-Politikern auf eine inhaltliche Auseinandersetzung einlassen? Aber selbstverständlich! Die Stichhaltigkeit eines Arguments bemisst sich schließlich nicht an dessen Herkunft, sondern am Argument selbst. Auch der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter kennt keine Berührungsängste und streitet mit dem AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland über den Ukrainekrieg und über Russlands Zukunft. Wer von den beiden überzeugender ist, entscheiden wiederum Sie als Leserinnen und Leser. Ich fand es jedenfalls an der Zeit, ein solches Gespräch zu moderieren.

