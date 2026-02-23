Cicero Titel 03 26
Gefährliche Liebschaft – Wie Islamisten die deutsche Politik unterwandern

Cicero im März Islamistische Unterwanderung

Islamistischer Einfluss auf Europas Parteien? Immer häufiger stehen linke Kräfte im Verdacht gezielter Unterwanderung. Kritiker warnen vor einem stillen „Marsch durch die Institutionen“ – doch wer das ausspricht, riskiert sofort den nächsten Tabubruch.

Alexander Marguier

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

Als Entrismus bezeichnete man ursprünglich das Bestreben von Trotzkisten, in andere Parteien oder Organisationen einzudringen, um diese im Sinne der eigenen Agenda zu beeinflussen. Ähnlich erging es den Grünen nach ihrer Gründungsphase, als etliche Vertreter gescheiterter kommunistischer Splittergruppen aus der Achtundsechziger-Bewegung die neue Öko-Partei kaperten und dezidiert auf links zu drehen begannen.

Aktuell vollzieht sich dieses Phänomen abermals, doch diesmal sind es Islamisten, die gewissermaßen den „Marsch durch die Institutionen“ angetreten haben. Betroffen sind vornehmlich – Ironie der Geschichte – schwächelnde linke Volksparteien, die sich ihrer Vereinnahmung willentlich hingeben, weil sie sich davon neue Wählerschichten versprechen. Bestes Beispiel ist die Berliner SPD, in der sich inzwischen zahlreiche einflussreiche Funktionäre mit nachweislicher Nähe zu den Muslimbrüdern tummeln.

Wie es so weit kommen konnte und welche konkreten Auswirkungen der Entrismus islamistischer Prägung hat, beschreibt mein Kollege Clemens Traub in der Titel­geschichte dieser Ausgabe, während unser Düsseldorfer Korrespondent Ferdinand Knauß den Siegeszug des sogenannten Islamogauchisme in Frankreich nachzeichnet. Was dort vor Jahrzehnten aus einem antikolonialen Affekt heraus begann, hat sich inzwischen zu einer veritablen Gefahr für den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat entwickelt. Doch weil das Benennen der islamistischen Unterwanderung westeuropäischer Parteien von interessierter Seite aus stets mit Rassismusvorwürfen delegitimiert werden kann, mündet berechtigte Kritik nur allzu selten in eine dringend notwendige öffentliche Debatte. Das sollte sich ändern, bevor es endgültig zu spät ist.

Apropos Debatte: Sollte man sich mit AfD-Politikern auf eine inhaltliche Auseinandersetzung einlassen? Aber selbstverständlich! Die Stichhaltigkeit eines Arguments bemisst sich schließlich nicht an dessen Herkunft, sondern am Argument selbst. Auch der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter kennt keine Berührungsängste und streitet mit dem AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland über den Ukrainekrieg und über Russlands Zukunft. Wer von den beiden überzeugender ist, entscheiden wiederum Sie als Leserinnen und Leser. Ich fand es jedenfalls an der Zeit, ein solches Gespräch zu moderieren.

Chris Groll | Do., 26. Februar 2026 - 09:19

Herr Marguier, es ist keine islamistische Unterwanderung, sondern eine
ISLAMISCHE.
Und diese Unterwanderung ist schon so weit fortgeschritten, daß sie nicht mehr zu stoppen ist. Dafür ist es zu spät.
Die schlimmen Folgen dieser Islamisierung tragen die Kinder und Enkelkinder - die nächsten Generationen.
Allerdings ist es den Eltern und Großeltern egal, was passiert. Sonst hätten sie sich längst dagegen gewehrt. Sei es durch Demonstrationen oder durch Wahlen.
„Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist Mut.“
Perikles

Urban Will | Do., 26. Februar 2026 - 09:27

einer einst stolzen Volkspartei, in der es früher vermutlich ein Vielfaches an Patrioten gab als heute in der AfD (schon aufgrund der Größe mit ca. 1 Mio Mitgliedern) und die aus mir noch immer unerklärlichen Gründen – wohl um sich dem linksgrünwoken Zeitgeist anzudienen oder eben aus purer Dummheit – ihre Wähler verriet und immer mehr zur Partei der Leistungsempfänger, Sozialschmarotzer und Migranten mutierte, klar anzusprechen.
Aber nie vergessen: nicht die SPD ist gefährlich, sondern die, die sich ihr unterwarfen, die sich von ihr am Nasenring durch die Manege führen lassen und ihr de facto das Regieren überlassen. Wieder und wieder ist es die Union, deren Blödheit, Feigheit und Duckmäusertum diesem Land schaden und massiv geschadet haben.
Hier wäre auch mal ein Titelthema fällig!
Und dieses Gespräch Gauland-Kiesewetter auf neutralem Boden (nicht in der „Arena“ ÖRR, wo alle nur auf Gauland herumhauen würden), finde ich gut.
Die Brandmauer muss weg.

