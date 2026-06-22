In Deutschland herrscht Reform-Frust: Jeder weiß oder ahnt zumindest, dass sich viele Dinge grundlegend ändern müssen, damit wir als Wirtschaftsstandort im internationalen Vergleich nicht noch weiter zurückfallen. Aber die Politik scheint gleichzeitig von einer seltsamen Sklerose befallen zu sein, die echten Wandel verhindert. Während die ganze Welt eine Zeitenwende erlebt, blockieren sich die schwarz-roten Koalitionäre in Berlin gegenseitig.

Günter Grass nannte den Fortschritt einst eine Schnecke – aber ein Schneckentempo reicht nicht mehr aus, wenn die Einschläge immer näher rücken. Und auch mit exzessiver Schuldenmacherei lässt sich der sozialstaatliche Status quo nicht bewahren.

Warum aber tut sich die Bundesrepu­blik so schwer damit, Anschluss an eine neue Realität zu finden, in der Eigenverantwortung und individuelle Leistungsbereitschaft in den Vordergrund gestellt werden müssten, um jenes Wohlstandsniveau zu bewahren, das viel zu lange als naturgegeben betrachtet wurde?

Womöglich liegt es daran, dass das deutsche Parteiensystem, mit dem wir über viele Jahrzehnte hinweg erfolgreich waren, inzwischen zum Auslaufmodell geworden ist. Weil es nämlich nicht mehr in der Lage ist, Interessen sinnvoll zu bündeln und Handlungsfähigkeit daraus zu entwickeln. Stattdessen herrscht das Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners, wenn Wahlen keine echte Richtungsentscheidung mehr bedeuten, weil am Ende dysfunktionale „Mehrheiten“ zusammengekratzt werden müssen.

Geht es auch anders? Das haben mein Kollege Ben Krischke und ich uns gefragt, bevor wir uns an die Arbeit für die aktuelle Titelgeschichte gemacht haben. Die Antwort lautet: ja. Schon jetzt kann man erleben, wie sich am Horizont neue Möglichkeiten auftun, um die Demokratie einer Effizienzkur zu unterziehen. Und eine solche Kur ist dringend nötig, damit uns diese weiterhin beste aller Staatsformen auch künftig erhalten bleibt. Nur Mut!

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