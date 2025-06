Wer wie ich in den 1980er Jahren im deutschen Südwesten aufgewachsen ist, musste in seiner Jugend mit drei existenziellen Bedrohungen klarkommen: Aids, Atomkrieg und saurer Regen. Da wir an den Ausläufern des Schwarzwalds wohnten und einen sehr natursensiblen Chemielehrer hatten, der zumindest die Sache mit dem sauren Regen überaus ernst nahm und gern mit dräuender Miene vor der Klasse darüber referierte, entstand bei meinen Mitschülern und mir die Gewissheit, dass unser schönes Mittelgebirge schon in wenigen Jahren völlig ohne Bäume in der Landschaft stehen würde. Keine schöne Vorstellung, es kam zum Glück denn auch anders. Was nicht zuletzt modernen Entschwefelungsanlagen geschuldet war.

Dem bundesrepublikanischen Dauer-Alarmismus haben derlei enttäuschte Endzeit-Erwartungen jedoch keinen Abbruch getan – im Gegenteil. Stets droht der Untergang der Menschheit aufs Neue, sei es durch Grippeviren, havarierende Atomkraftwerke oder durch den Klimawandel. Und bei den erforderlichen Gegenmaßnahmen muss stets das ganz große Besteck ausgepackt werden. Also am besten „Zero Covid“, Atomausstieg oder Null-Emissionen, letzteres hoffentlich bis übermorgen. Die entsprechenden Debatten werden mit einer Rigorosität geführt, die fast keinen Widerspruch duldet. Der Virologe Hendrik Streeck, vor fünf Jahren die besonnene Gegenstimme zu „Doomsday-Drosten“, kann ein Lied davon singen.

Pragmatismus statt Alarmismus

Der offenkundige Wille zu permanenter Aufwallung, noch dazu befeuert durch die Medien und die Politik, verstellt leider den Blick auf sinnvolle, pragmatische Lösungswege. Wer stets nur das Absolute gelten lässt, wird zwangsläufig scheitern – und auf dem Weg in die selbstbereitete Frustration auch noch enorme Ressourcen vergeudet haben. Stichwort: Energiewende. Warum aber werden wir aus solchen Fehlern nicht klug?

Mein Kollege Ralf Hanselle hat sich für die Titelstrecke dieser Ausgabe auf die Suche nach den Quellen des „deutschen Wahns“ begeben. Und stieß dabei auf ein Buch, das der ungarische Sozialpsychologe István Bibó bereits Anfang der 1940er Jahre geschrieben hatte. Der Titel des Werkes: „Die deutsche Hysterie. Ursachen und Geschichte“. Aber lesen Sie selbst – und bewahren Sie dennoch ruhig Blut!

