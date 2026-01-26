Deutschland wirkt wie in einer Schockstarre. Die Welt verändert sich in einem dramatischen Tempo, alte Gewissheiten gelten nicht mehr, Allianzen zerbrechen, ganze Industrien geraten in existenzielle Schwierigkeiten, Handelspartner fallen weg, neue Technologien stellen das gewohnte Leben auf den Kopf. Und wir sind nicht einmal in der Lage, eine Rentenreform durchzusetzen, von der alle wissen, dass sie unumgänglich ist.

Ein Mehltau liegt über der Bundesrepublik, aber in der Berliner Politik-Blase wird der Status quo beschworen. Die nur sechs Tage nach Beginn des Ukrainekriegs vor inzwischen vier Jahren ausgerufene „Zeitenwende“ erweist sich immer mehr als ein untauglicher Versuch der Besitzstandswahrung, der mangels Substanz mit immensen Schulden finanziert wird.

Warum ist das so? Weshalb sind Parlamente und Regierungen offenkundig nicht in der Lage, eine immer noch moderne Volkswirtschaft mit einer durchaus zukunftsbereiten Bevölkerung an die inzwischen auch nicht mehr ganz so neue Realität anzupassen? Böser Wille steckt jedenfalls nicht dahinter und auch keine totale Betriebsblindheit. Die Agonie ist vielmehr das Ergebnis einer Gesellschaft, die sich aus verschiedenen autonomen Funktionsapparaten zusammensetzt, welche ihren jeweils eigenen Handlungslogiken folgen – und dabei einen systematischen Stillstand erzeugen.

Der Ökonom Thomas Mayer, Autor unserer Titelgeschichte, hat sich auf die Suche nach den Ursachen der deutschen Sklerose begeben. Die Theorien Niklas Luhmanns, eines der bedeutendsten Soziologen des 20. Jahrhunderts, bilden dabei den Ausgangspunkt. Wer Mayer kennt, muss sich übrigens keine Sorgen machen, dass hier im luftleeren Raum herumakademisiert wird.

Dasselbe gilt für Marc Saxer, der uns in seinem Beitrag über die geopolitische „Wolfswelt“ des 21. Jahrhunderts mit den neuen Usancen im Wettstreit der neuen und alten Mächte vertraut macht. Auch da stehen Deutschland und Europa wie ratlose Zuschauer am Spielfeldrand – in der Hoffnung, dass es am Ende nicht ganz so böse ausgeht wie es derzeit den Anschein hat. „Ich glaube, Gefahren lauern nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren“, hat Michail Gorbat­schow im Oktober 1989 nach Zeitzeugenberichten gesagt. Daraus ist später sein legendärer Satz von wegen „Wer zu spät kommt …“ gemacht worden – der von ihm selbst angeblich so nie formuliert worden war. Und trotzdem von beinahe immerwährender Gültigkeit ist.

