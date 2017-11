Belgische Verhältnisse? Andreas Voßkuhle greift in die rechte Innentasche und zieht ein schwarzrot-goldenes Büchlein von der Größe einer Streichholzschachtel aus seinem Jackett. Wie ist das geregelt, wenn sich über Monate keine neue Regierung bildet? Voßkuhle blättert im Grundgesetz, dem Text, dessen oberster Hüter er ist. Die einschlägigen Artikel geben nichts Eindeutiges her, die Sache ist demnach in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags geregelt, die aber auch ein Andreas Voßkuhle weder in der Jacke noch im Kopf haben muss. Wir werden die Frage also gleich weglassen.

Das 24. Cicero-Foyergespräch, einmal mehr ein Auswärtsspiel in Karlsruhe: Zu Gast ist der vierte Mann im Staate, Präsident des ortsansässigen Bundesverfassungsgerichts – und zwar nur drei Tage nach der Bundestagswahl, die diffuse Mehrheitsverhältnisse hervorgebracht hat. „Politik ohne Volk – die Legitimationskrise des politischen Systems“ lautet das Thema, das nach aktueller Diskussion förmlich schreit.

