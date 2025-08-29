- Teure Parallelwelt der Demokratie-Retter
Das Bundesprogramm „Demokratie leben“ soll mehr Geld bekommen, obwohl interne Gutachten die Wirkungslosigkeit und Einseitigkeit der Projekte belegen. Wird CDU-Ministerin Karin Prien umsteuern?
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, erklärt uns der berühmte Schriftsteller Erich Kästner. Doch was auf den ersten Blick so plausibel klingt, erweist sich bei genauerem Hinsehen als das Kernproblem deutscher Politik – und konkret des Bundesprogramms „Demokratie leben“. Denn jede Kritik an dem millionenschweren Unternehmen der Demokratieförderung und „Vielfaltsgestaltung“ zerschellt zu schnell angesichts des ausgerufenen Schutzzaubers, man tue ja das Gute! Und das Gute, das ist unangreifbar.
Cicero hat gerade erstmals darüber berichtet, dass das Bundesfamilienministerium nun das Budget für „Demokratie leben!“ im Haushalt 2026 um 10 Millionen Euro erhöhen will. Damit gibt die Bundesregierung nun annähernd 200 Millionen Euro für Projekte aus, die in großem Maße auch politisch einseitigen Nichtregierungsorganisationen (NGO) zugutekommen.
