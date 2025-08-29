Cicero-Berichterstattung über „Profi-NGOs“ - Teure Parallelwelt der Demokratie-Retter

Das Bundesprogramm „Demokratie leben“ soll mehr Geld bekommen, obwohl interne Gutachten die Wirkungslosigkeit und Einseitigkeit der Projekte belegen. Wird CDU-Ministerin Karin Prien umsteuern?