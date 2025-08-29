Prien
Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) beim Besuch einer Schule in Dresden.

Cicero-Berichterstattung über „Profi-NGOs“ Teure Parallelwelt der Demokratie-Retter

Das Bundesprogramm „Demokratie leben“ soll mehr Geld bekommen, obwohl interne Gutachten die Wirkungslosigkeit und Einseitigkeit der Projekte belegen. Wird CDU-Ministerin Karin Prien umsteuern?

VON VOLKER RESING am 29. August 2025 7 min

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, erklärt uns der berühmte Schriftsteller Erich Kästner. Doch was auf den ersten Blick so plausibel klingt, erweist sich bei genauerem Hinsehen als das Kernproblem deutscher Politik – und konkret des Bundesprogramms „Demokratie leben“. Denn jede Kritik an dem millionenschweren Unternehmen der Demokratieförderung und „Vielfaltsgestaltung“ zerschellt zu schnell angesichts des ausgerufenen Schutzzaubers, man tue ja das Gute! Und das Gute, das ist unangreifbar.

Cicero hat gerade erstmals darüber berichtet, dass das Bundesfamilienministerium nun das Budget für „Demokratie leben!“ im Haushalt 2026 um 10 Millionen Euro erhöhen will. Damit gibt die Bundesregierung nun annähernd 200 Millionen Euro für Projekte aus, die in großem Maße auch politisch einseitigen Nichtregierungsorganisationen (NGO) zugutekommen. 

