Nach dem Wahldesaster von Thüringen blieb Annegret Kramp-Karrenbauer offensichtlich keine andere Möglichkeit: Die CDU-Parteivorsitzende kündigte am Montag ihren Rücktritt an. Dass die thüringischen CDU-Abgeordneten für Thomas Kemmerich stimmten, hatte die glücklose CDU-Chefin nicht verhindern können. Am Schluss musste Kanzlerin Merkel dafür sorgen, dass die Wahl „rückgängig“ gemacht wurde. Droht bei den Christdemokraten nun eine ähnliche Führungskrise wie der SPD? Ist es für die CDU der Anfang vom Ende als Volkspartei? Cicero-Chefredakteur Christoph Schwennicke diskutierte darüber im „SRW2 Forum“ mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke und dem Historiker Paul Nolte. Hier können Sie das Gespräch nachhören:

Zu dem Thema wurde Christoph Schwennicke auch im Saarländischen Rundfunk interviewt. Hier können Sie das Interview nachhören und -lesen.