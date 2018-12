Am kommenden Freitag stimmen die CDU-Delegierten darüber ab, wer den Parteivorsitz übernehmen wird. In Umfragen liegt Annegret Kramp-Karrenbauer vorn. Die Politikerin wird bei „Markus Lanz“ sagen, was sie in ihrer Partei verändern möchte. Oder wird es doch nur ein „Weiter so“ geben? Schließlich gilt „AKK“ als Favoritin der Kanzlerin Angela Merkel. Seine Einschätzung zur aktuellen Situation in der CDU gibt Cicero-Chefredakteur Christoh Schwennicke.

Zu sehen am heutigen Mittwoch um 23.40 Uhr im ZDF