Der hat nun getan, was viele fleißige Instagram-Nutzer im Affekt wohl tun würden, bekämen sie ein Motiv vor die Linse, das einerseits exklusiv ist und luxuriös, das sich andererseits mit Geld aber nicht kaufen lässt. Eine große Yacht am Mittelmeer: haben andere auch. Ein blubbernder Außenpool auf der Terrasse einer Berg-Villa: schon gesehen. Eine Flasche des teuersten Champagners im Club und zwei Top-Models im Arm: wie langweilig. Aber ein Bild von sich in einem Regierungshubschrauber, das ist doch was, mit dem man auf Instagram wirklich noch protzen kann. Denn so einen Regierungshubschrauber, ja, den hat nicht einmal Fußballstar Cristiano Ronaldo – und der ist nicht nur stinkreich, sondern auch stinkreich an Followern: 439.624.858 waren es am 11. Mai 2022, 11:24 Uhr.