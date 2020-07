Auch am Meer kann die Justizministerin mal entspannen. Ihre Leidenschaft aber sind die Berge. „Wenn ich aus dem Brennertunnel fahre und die Gipfel sehe, kann ich loslassen“, sagt Christine Lambrecht. Doch bevor sie in die Südtiroler Dolomiten in den Urlaub aufbricht, sitzt die Ministerin in ihrem Büro an der Mohrenstraße und möchte sich entschuldigen.

„Das tut mir leid“, sagt sie und meint die Debatte um härtere Strafen für sexuelle Gewalt gegen Kinder. „Ärgerlich“ sei nicht die Kritik an ihr, „sondern, dass dadurch Menschen verletzt wurden, die solche Verbrechen erlebt haben und den Eindruck hatten, ich sehe da keinen Handlungsbedarf.“ Das sei nicht der Fall gewesen. Das habe sie betroffen gemacht.

