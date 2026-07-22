Christian Baron
Christian Baron / J. Marguier
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Christian Baron im Gespräch mit Clemens Traub Cicero Podcast Politik: „Ganze Regionen Westdeutschlands werden zum AfD-Rust Belt“

Im Podcast spricht Christian Baron über seinen Herzensverein 1. FC Kaiserslautern und die Armut in seiner Heimatstadt. Der Schriftsteller ist überzeugt: Die kriselnden Industrieregionen Westdeutschlands werden zum neuen Epizentrum des AfD-Wahlerfolgs.

VON CLEMENS TRAUB am 24. Juli 2026 3 min

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Mit seinem autobiografischen Buch „Ein Mann seiner Klasse“ landete Christian Baron einen Bestseller über seine Kindheit in Armut. Nun widmet sich der gebürtige Pfälzer nach Abschluss seiner Kaiserslautern-Trilogie einem Herzensprojekt: In „1. FC Kaiserslautern: Eine Liebeserklärung“ schreibt er nicht nur über seinen Lieblingsfußballverein, sondern über den schleichenden Abstieg seiner Heimatstadt, in der der Fußball zu einer Ersatzreligion geworden ist.

Bis in die 1980er-Jahre hinein war „Pfaff“ der ganze Stolz der Stadt, dann geriet das Unternehmen in eine tiefe Krise. Tausende Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz, die Nähmaschinen werden längst in China produziert. Bis heute ist das ehemalige Unternehmensgelände ein Brache, das wie eine offene Wunde mitten in Kaiserslautern klafft.

Bei der Bundestagswahl 2025 war Kaiserslautern, neben Gelsenkirchen, eine von zwei westdeutschen Städten, in denen die AfD ein Direktmandat gewann. Baron ist sich sicher, einstige Industriestädte werden bald schon das neue Epizentrum des AfD-Wahlerfolgs. „Wie in den USA wird es auch in Deutschland künftig immer mehr Rustbelts geben. Regionen also, in denen aufgrund der Deindustrialisierung rechts gewählt wird“, sagt Baron.

Christian Baron und Clemens Traub
Christian Baron (li.) und Clemens Traub in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 16. Juli 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

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