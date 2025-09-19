Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Es gibt eine berühmte Szene bei Asterix, die zeigt, wie in dem kleinen gallischen Dorf mal wieder eine große Klopperei im Gange ist; Obelix tritt hinzu und sagt, dass das nicht fair sei, dass man einfach ohne ihn angefangen habe. Und auf geht’s ins Getümmel, die Fische und die Fäuste fliegen. Die Szene ist so etwas wie ein ikonisches Weltkulturerbe, und – man mag es kaum aufschreiben – es ist eben tiefe Kulturkritik in diesem Comic verborgen.

Nun ist nach dem abscheulichen und schrecklichen politischen Mord an dem amerikanischen Politik-Influencer, einflussreichen Trump-Fan und Familienvater Charlie Kirk eine große politische Debatte um ihn, seine Ideen und seine Erfolge ausgebrochen. Da setzt sich in gewisser Weise fort, was auch er leidenschaftlich betrieben hat. Die zugespitzte Kontroverse an der nicht sonderlich komplexen Frontlinie zwischen „den Linken“ und „den Rechten“ schien Kirk zu liegen und wichtig zu sein. Aber ist sie auch richtig? Nicht alles, was vorgibt, die Meinungsfreiheit zu verteidigen, verteidigt sie auch.