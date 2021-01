Michael Beckmann war bis zum 31.12.2020 Tourismus-Direktor von Winterberg. Seit dem 01. Januar 2021 ist er Bürgermeister der Stadt.

Herr Beckmann, Sie sind selbst Familienvater. Waren Sie jetzt wo der Schnee da ist, mit der Familie unterwegs? Haben Sie den Schlitten ausgepackt?

Nein. Das habe ich nicht. Die Situation war die, dass wir einen Krisenstab eingerichtet haben und ich in diesem sitzen musste, anstatt rodeln zu können. Wobei meine Kinder auch schon deutlich jenseits der 25 sind. Die hätten also schon mit ihren eigenen Kindern rodeln können.

Sie sprechen vom eingerichteten Krisenstab. Bitte schildern Sie die aktuelle Situation vor Ort. Man konnte von kilometerlangen Staus lesen. Gibt es die noch?

Nein. Heute hat es sich hier tatsächlich beruhigt. Und wenn ich in die anderen deutschen Schneegebiete schaue, ist die Situation dort eine ähnliche. Nach dem Wochenende ist wirklich eine Beruhigung eingetreten. Das ist gut. Auch für die Menschen in der Stadt hier.

Finden Sie, dass medial fair mit den Wintertouristen umgegangen wurde? Ist man schon unvernünftig, wenn man nach wochenlangem Aufeinanderhocken in einer kleinen Wohnung mal mit den Kindern rodeln fährt?

Wenn das nur diese Gruppen gewesen wären, wäre es sicherlich nicht so voll geworden. Aber es waren deutlich mehr als nur Familien mit Kindern, die in urbanen Verdichtungsräumen wohnen. Nachweislich hatten wir mehr Zulauf auch und insbesondere im Straßenverkehr als an normalen Wintersport-Wochenenden mit geöffneter Infrastruktur. Und das gilt nicht nur für Winterberg, sondern auch für viele andere Orte in Deutschland.

Es wurde unter vielerlei Gesichtspunkten einfach zu viel. Nur zwei Beispiele: Würden Sie das fair finden, wenn Sie in Winterberg wohnen und Ihre Zufahrt und Einfahrt zugestellt wird beziehungsweise Sie keine Chance haben, von A nach B zu kommen? Würden Sie es fair finden, wenn Rettungsdienste bei einem gesundheitlichen Notfall nicht mehr die Leute erreichen können. Fänden Sie das fair?

Aus dieser Perspektive haben Sie sicherlich Recht.

Es geht auch um die Familien, die zu uns kommen. Stellen Sie sich folgende Situation vor, die wir in den letzten Tagen auch wirklich hatten: Sie rodeln mit Ihrem Kind, und Ihr Kind stürzt, bricht sich ein Bein und muss gerettet werden. Was würden Sie dann als verantwortungsvoller Familienvater sagen, wenn der Rettungsdienst nicht durchkommt und Sie über eine Stunde warten müssen. Ich glaube, da gibt es nicht viel „Aber“.

Uns ging es um die Sicherheit. Und hier war so viel Betrieb, dass der Verkehr zusammengebrochen ist. Deswegen haben wir auch die Bundesstraße gesperrt, was ein erheblicher Eingriff ist. Es waren nicht nur ein paar Familien, sondern es waren viel mehr Menschen, als sonst zu uns kommen an einem Wintersportwochenende.

Wenn Sie mir doch noch ein „Aber“ erlauben.

Ungern. (Lacht)

Es war nicht explizit verboten, nach Winterberg zu kommen. Was nicht verboten ist, ist erlaubt.

Das sehe ich auch so.

Weil es nicht verboten war, haben sich viele auf den Weg nach Winterberg gemacht.

Es ist nicht verboten. Da bin ich bei Ihnen. Ich habe vor Wochen schon darauf hingewiesen, dass die Situation eintreten kann und habe deshalb um diese Verbote geworben. Damit, wenn es Schnee gibt, das nicht eintritt. Schließlich haben auch die Bewohner meiner Stadt das Recht, geschützt zu werden. Aber da haben Sie recht. Das „Aber“ ist an der Stelle auch berechtigt.

Ein klares Verbot hätte geholfen, die entstandene Situation zu verhindern?

Ja. Im Sommer gab es auch Verbote in Mecklenburg-Vorpommern, an die Küstenorte zu fahren. Das hätte geholfen, aber man hätte es am Ende auch umsetzen müssen. Das ist auch schwierig.

Und warum gab es die Verbote nicht?

Da müssen Sie in Düsseldorf bei der Landesregierung anrufen und nicht beim Bürgermeister der Stadt Winterberg. Ich bin nicht Verordnungsgeber der Corona-Schutzverordnung.

Das Land Nordrhein-Westfalen hätte härtere Regeln erlassen müssen?

Aus der rückwärtigen Betrachtung Ja, aber man ist im Nachhinein immer schlauer. Ich habe es zumindest schon vor Wochen gesagt, dass es voll wird, wenn Schnee fallen sollte. Wir haben jetzt festgestellt, dass Appelle an der Stelle nur bedingt helfen. Deswegen müssen am Ende solche durchaus drastischen Maßnahmen ergriffen werden.

Denken Sie, dass wir in den kommenden Tagen noch von Winterberg oder anderen Wintersportorten in der Tagesschau hören werden?

Ich hoffe, dass der Schnee bis in die tiefen Lagen fällt, damit sich der Druck auf die Schneelagen deutlich verringert. Wenn sich das Gesamtangebot an Schnee verbreitert und nicht alle zu einem Punkt fahren, wäre das hilfreich. Dann würde es sich entspannen und wir sehen diese Nachrichten nicht mehr. Da müssen wir auf das Wetter hoffen.

Die Fragen stellte Jakob Arnold.