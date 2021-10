Die CDU zerlegt sich selbst - Ein Käfig voller Narren

In der CDU scheinen viele der Meinung zu sein, man sollte jetzt besser ohne Armin Laschet weitermachen. Doch damit wäre dann auch die allerletzte Chance auf eine Jamaika-Koalition vertan. Typisch für den dysfunktionalen Zustand der Christdemokraten war am Sonntag der Auftritt Norbert Röttgens bei Anne Will.