Röttgens Klage passte indes nicht so recht zu Stil und Inhalt der Talkshow, in der sich die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz am Mittwochabend der Parteibasis wie der Öffentlichkeit präsentierten, zu verfolgen im TV-Sender „Phoenix“ wie im „Livestream“ der Partei. Denn dort ging so harmonisch zu, als hätten Röttgen und seine Konkurrenten Friedrich Merz und Helge Braun nichts anders im Waffenarsenal als Wattebäusche, um sich gegebenenfalls damit zu bewerfen.