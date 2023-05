Der NRW-Staatspreis und die Zukunft der CDU - Wüst umgarnt die Merkel-Wähler

Mit der Verleihung des NRW-Staatspreises an Angela Merkel will Ministerpräsident und CDU-Vize Hendrik Wüst jene CDU-Wähler binden, die in den vergangenen Jahren seine Partei wegen Merkel gewählt haben. Der Kampf um die Zukunft der CDU hat begonnen.