Die Migrationsabstimmungen im Bundestag und die von Merz nun womöglich auch in der neuen Koalition durchgesetzte Asylwende hatten vor der Wahl noch weitaus prominenteren Gegenwind von den Kirchen entfacht. Ein Wort gab das andere, das Ergebnis ist nun ein Schub der Zerrüttung im Verhältnis der christlichen Kirchen zu den einst durchaus verbündeten C-Parteien. Auslöser der konkreten Auseinandersetzung war ein Brief des katholischen Prälaten Karl Jüsten und seiner evangelischen Kollegin Prälatin Anne Gidion an alle Abgeordneten. Darin heißt es: „Zeitpunkt und Tonlage der aktuell geführten Debatten befremden uns zutiefst“. Sie seien dazu geeignet, alle in Deutschland lebenden Migranten „zu diffamieren“.