CDU und FDP - Merz fehlt das strategische Gespür Kohls

Friedrich Merz hat die FDP für tot erklärt. Auch Angela Merkel war 2013 nicht traurig, als die Freien Demokraten den Wiedereinzug ins Parlament verfehlten. Was für ein Unterschied zu Helmut Kohl: Der hatte in den Liberalen stets den potentiellen Koalitionspartner gesehen.