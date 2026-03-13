Helmut Kohl mit Rainer Brüderle und Philipp Rösler
Vor der Bundestagswahl 2013 lud der Altkanzler den FDP-Spitzenkandidaten Rainer Brüderle und den FDP-Vorsitzenden Philipp Rösler demonstrativ zu sich nach Hause ein / picture alliance / dpa | Daniel Biskup

CDU und FDP Merz fehlt das strategische Gespür Kohls

Friedrich Merz hat die FDP für tot erklärt. Auch Angela Merkel war 2013 nicht traurig, als die Freien Demokraten den Wiedereinzug ins Parlament verfehlten. Was für ein Unterschied zu Helmut Kohl: Der hatte in den Liberalen stets den potentiellen Koalitionspartner gesehen.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 13. März 2026 5 min

Hugo Müller-Vogg

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Was waren das noch für schöne, schwarz-gelbe Zeiten: 2001 ließ sich die damalige CDU-Vorsitzende Angela Merkel vom FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle zu einer medienwirksamen Fahrt in einem VW-Cabrio durch Berlin einladen. Es war eine klare Demonstration, nach Ablösung von Rot-Grün zusammenarbeiten zu wollen.

Dorothee Sehrt-Irrek | Fr., 13. März 2026 - 12:10

Herr Müller-Vogg.
Genauso habe ich die Politik in der alten Bundesrepublik in Erinnerung, aber eigentlich auch die Ampel.
Scholz und Habeck hätten jedoch die FDP evtl. mehr schützen können.
Ich sah allerding auch keine besondere Hinwedung von Frau Merkel zur SPD, auch wenn ihre Mutter dort evtl. Mitlied war?
Nein, ich sah die Zuwendung vor allem hin zu den Grünen und auch einen leichten Schutz der Linken.
Ich hoffe, dass die SPD dennoch eine gute konstruktive Zusammenarbeit anbieten kann, wie weiland Müntefering gegenüber Merkel.
Bedauerlich, dass Merz die FDP in Baden-Württemberg nicht "stützte".
Vielleicht sieht er aber auch, dass die Koalitionsbreite für die CDU breiter geworden ist und sein muss, wenn die "Distanz" zur AfD und zu den Linken bleiben soll.
Die Wähler in Ost und West scheren sich nur nicht soviel um solche Strategien?
"Der Kanzler denkt, der Wähler lenkt."
Meine Präferenzen mit SPD, FDP und CDU benenne ich immer offen, aber offenbleiben muss man dann doch breiter?

vor- Kohl- Ära der Kanzler Brand & Schmidt ? Das kann doch nicht ihr Ernst sein ? Selbst ein Gerhard Schröder, der letzte Kanzler der SPD, der mit seiner Agenda 2010 den kranken Man Deutschland wieder aufrichtete, trotz innerparteilicher Wiederstände hat mehr für Diesel Land erreicht als dieses Sammelsurium von Blendern und Selbstdarstellern aus SPD, grüner Sekte und der FDP.
Sorry, positive Elemente der Ampel fallen mir über die drei Jahre nicht ein. Gleiches trifft i.ü. über in Nachfolge- Koalition zu …… ganz nebenbei, ebenfalls mit SPD Beteiligung……mit der ersten Quittung mit 5,5% in BW. Weitere werden in Berlin und im Osten in diesem Jahr folgen.
MfG a d Erfurter Republik

"Goldwaage".
Auch wenn die FDP das schwächste Glied in der Ampel darstellte, Herr Habeck evtl. gar auf den Kanzlertitel gehofft hatte, so hätte er doch sehen können, dass die FDP die Brücke zu Wirtschaft und Handel darstellte, also eine ganz wichtige Funktion in Bezug auf die ökonomische Unterfütterung seiner grünen Transformation darstellte.
Nun habe ich das Gefühl, dass sich die Grünen für das neue Bürgertum halten, wogegen selbst die SPD "arbeitnehmermäßig" abrutschen würde?
Das könnte stimmen, wenn man auf die Beamten, Angestellten und Akademiker bei den Grünen schaut.
Es gibt aber auch das ländliche "Fußvolk" der Grünen, während Arbeitnehmer durchaus nicht gleichzusetzen sind mit einem Begriff wie "Lumpenproletariat".
Gibt es bei der SPD noch etwas anderes als Akademiker, Beamte, Angestellte und Facharbeiter?
Langfristig könnte aber in einer schlecht organisierten Gesellschaft genau das anwachsen, das sogenannte "Lumpenproletariat", bzw. die "Abgehängten"?
Wen wählen die bevorzugt

Christa Wallau | Fr., 13. März 2026 - 13:04

sondern jegliches Gespür für die Realität der Menschen, die jeden Morgen aufstehen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, von diesem Verdienst Steuern zahlen und - zu Recht - dafür vom Staat erwarten, daß er seine Pflicht ihnen gegenüber erfüllt.
Er ist abgehoben u. arrogant - wie die meisten seiner Politikerkollegen.
Sein EGO steht im Mittelpunkt all seines Handelns, nicht das Schicksal des deutschen Normalbürgers. Bescheidene, kluge u. lebenserfahrene Politiker wie Adenauer oder Helmut Schmidt gibt es nicht mehr.
Heute tummeln sich in den Parlamenten "Berufspolitiker" ohne jeglichen inneren Bezug zur Realität der Bürger. Sie sind Ideologen u. Schwätzer, denen es e r s t um das eigene Wohlergehen, dann das der Partei und zuallerletzt um das der Menschen im Lande geht, die den "Laden am Laufen halten".
Merz handelt fast nie zum Wohle des Volkes, wie er geschworen hat, sondern so. wie es i h m gerade paßt.
Die Pflege des Liberalismus geht ihm daher auch
am A....sch vorbei!

IngoFrank | Fr., 13. März 2026 - 13:05

mit Westerwelle, Lindner, Dürr oder gar mit
A. Strack- Zimmermann klar gekommen wäre ?
Nicht umsonst hat die AfD sich in ihren Anfangsjahren, zu den Zeiten als v g. Politiker das Heft des „Un- Handelns“ übernahmen, doch beim Wähler- Klientel der FDP nähren können ….. und noch nährt ! !
Nein, den Todesstoß hat Lindner,,Buschmann und Konsorten der FDP in der Ampel gegeben. Das „schlimmste verhindert zu haben“ einerseits und den größten „Scheiß“ durch zu winken reicht nicht. Die Warnsignale waren da, in dem die FDP nacheinander fast aus jedem Landtag geflogen ist. Sie wurden ignoriert.
Wenn ich im Cicero Kubickis Kolumne
lese, komme ich mir noch „verarschter“ vor, weil er es offensichtlich gewusst und vor allen den ganzen verzapften Mull der Ampel, auch noch mit getragen hat…..
Nee, das bisschen benötigten Liberalismus kann die AfD mit erledigen. So was wie die FDP, hat sich überlebt. Köhl hätte das wohl auch so gesehen, so wie sich die FDP darstellt.
MfG a d Erfurter Republik

Urban Will | Fr., 13. März 2026 - 14:25

gar nichts, er ist ein Redenschwinger und Tollpatsch. NIUS brachte es auf den Punkt, sie nannten ihn „Stromberg“. Sein Gerede, immer passend zum Publikum, heute so, morgen so, nichts davon auch nur in Ansätzen verlässlich, ist unerträglich.
Eine Partei für „tot“ erklären und dann so unfassbar arrogant und naiv zu sein, ihre Wähler zu sich holen zu wollen, so etwas fällt nur einem ein, der das Gespür und die Menschenkenntnis einer Dachlatte besitzt.
Noch immer halte ich Merkel für die größte Katastrophe, die diesem Lande passieren konnte, aber Merkel, gemessen an ihren Zielen, war eine Strategin. Denn sie war durch und durch eine grünlinke Sozialistin und hat es geschafft, das ganze Land auf Grün zu drehen, bis dann endlich die AfD aufkam.
Merz ist nichts. Seine Kanzlerschaft eben genau darum und in diesen Zeiten ebenfalls eine Katastrophe für dieses Land. Wann endlich kapieren das die Wähler und v.a. die wenigen noch klugen Köpfe (oder gibt es da gar keine mehr??) in der Union.

Sabine Lehmann | Fr., 13. März 2026 - 15:38

Mir kommt er vor wie der ewige Praktikant: tendenziell unbeholfen und in der Krise ein Totalausfall.
Heute hörte ich im Radio ein paar Live-Zitate unseres Kanzlers, und spontan dachte ich an einen Sprachfehler oder doch eher an ein intellektuelles Defizit. Dazu gesellten sich merkwürdige Sprechpausen, die rhetorisch keinen Sinn machten, und als wäre das nicht schon genug der Missempfindungen, kam auch noch eine gewisse Kurzatmigkeit hinzu. In der Gesamtschau also wieder mal ein Desaster, dabei sind wir nicht mal beim Inhaltlichen angekommen. Letzteres war ebenso ein Totalausfall, wenngleich nicht verwunderlich, denn seit Merkel wissen wir, Nichts ist wichtiger als die Haltung! Moralisch stramm aufrecht stehend rasen wir lieber weiter in den ökonomischen Untergang, Hauptsache wir kaufen nichts beim bösen Russen, Öl erst recht nicht. So lange der Strom aus der Steckdose kommt und es im Oberstübchen dunkel bleibt, ist im Nirwana Berlins alles im Lot und am Himmel leuchten Regenbögen.

