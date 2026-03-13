- Merz fehlt das strategische Gespür Kohls
Friedrich Merz hat die FDP für tot erklärt. Auch Angela Merkel war 2013 nicht traurig, als die Freien Demokraten den Wiedereinzug ins Parlament verfehlten. Was für ein Unterschied zu Helmut Kohl: Der hatte in den Liberalen stets den potentiellen Koalitionspartner gesehen.
Was waren das noch für schöne, schwarz-gelbe Zeiten: 2001 ließ sich die damalige CDU-Vorsitzende Angela Merkel vom FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle zu einer medienwirksamen Fahrt in einem VW-Cabrio durch Berlin einladen. Es war eine klare Demonstration, nach Ablösung von Rot-Grün zusammenarbeiten zu wollen.
