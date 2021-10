Brinkhaus macht den Strauß

Allerdings setzt nicht in erster Linie die CSU auf das Modell „Sonthofen“. Dafür steht der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus. Das Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP nannte er am Wochenende „die strammste Linksagenda, die wir seit Jahrzehnten in Deutschland gehabt haben“. Brinkhaus, der Ambitionen auf den CDU-Vorsitz hat, rief vor der Jungen Union dazu auf, die Ampelkoalition „wieder aus dem Bundeskanzleramt rauszuhauen“. Bei einer Ampel gebe es lange rote und grüne Phasen, sagte er: „Gelb ist es immer nur drei bis fünf Sekunden.“