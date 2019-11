Vor wenigen Tagen war ich zu einem Abendessen eingeladen, bei dem auch ein bekannter Politiker der CDU zu Gast war. Natürlich dauerte es nicht lange, und das Gespräch kam auf den derzeitigen Zustand seiner Partei. Der bekannte Politiker beklagte denn auch erwartungsgemäß die verfahrene Situation, die schlechten Wahlergebnisse und die aktuelle Führungslosigkeit, um dann einzubiegen in eine abstrakte Analyse des verloren gegangenen Vertrauens zwischen Regierenden und Regierten. So weit, so ernüchternd.

Als ich ihn fragte, ob nicht womöglich auch ein konkreter Bundeskanzlerinnen-Satz nach dem Motto „Grenzen lassen sich heutzutage sowieso nicht mehr schützen“ Anlass für den Vertrauensverlust sein könnte, lautete die Antwort wie folgt: Angela Merkel würde diese Aussage bestimmt nicht noch einmal wiederholen, aber im Prinzip habe sie mit ihrer Analyse recht gehabt.

Nicht existierende Grenzschutz-Kompetenz

Gehen wir also einfach einmal davon aus, dass es stimmt: Dass es also nicht in der Macht der Bundesrepublik steht, darüber zu wachen, wer ins Land kommt und wer nicht. Dann würden sich daraus notwendigerweise ein paar Fragen ergeben. Zum Beispiel: Wenn es objektiv nicht möglich sein sollte, die Landesgrenzen zu schützen, warum hört man dann ständig die politische Forderung nach einem „wirksamen Schutz der EU-Außengrenzen“?

Gelten in Griechenland, in Italien oder in Spanien etwa andere Maßstäbe? Oder: Warum schiebt man einen bekannten Clan-Kriminellen zu Kosten von 60.000 Euro im Privatjet aus Bremen in den Libanon ab, wenn aufgrund der bekanntermaßen nicht existierenden Grenzschutz-Kompetenz ohnehin damit zu rechnen ist, dass er nach ein paar Wochen hier wieder auf der Matte steht (was ja auch exakt so geschehen ist)?

Ausdruck einer Plan- und Hilflosigkeit des Staates

Deutschland versinkt derzeit in einem Meer aus Lebenslügen, und die Migrationspolitik ist nur das sinnfälligste Beispiel dafür. Sämtliche Wortklaubereien um Obergrenzen, „sichere Herkunftsländer“ oder Aufnahmequoten, um Seehofers angekündigte „Schleierfahndung“ an den Grenzen, um Abschiebungen, um Anerkennungsquoten und letztlich auch das tägliche Beschwören einer weitgehend undefinierten „Integration“ sind nichts anderes als der Ausdruck einer Plan- und Hilflosigkeit des Staates, seiner Institutionen und Repräsentanten. Denn diese Hilflosigkeit gilt ja in jedem Fall:

Sollten sich Grenzen tatsächlich nicht schützen lassen, dann müsste man sich konsequenterweise auch die derzeitige Simulation einer Steuerung und Lenkung der Wanderungsbewegungen ersparen. Sollte aber das Gegenteil der Fall sein, hätte die Bevölkerung einen Anspruch darauf zu erfahren, warum eine Grenzkontrolle dennoch nicht erfolgt (und ein abgeschobener Clan-Krimineller nicht nur postwendend zurückkehrt, sondern noch dazu in der Bundesrepublik Asyl erbittet).

Unübersichtlichkeit an Zuständigkeiten

Ja, wir leben in einer vernetzten Welt mit vielen unterschiedlichen Zuständigkeiten, supranationalen Organisationen und Rechtsräumen, mit bis ins Detail ausdifferenzierten Gesetzen, die wiederum in Konflikt mit anderen ausdifferenzierten Gesetzen kommen können. Aber wenn diese feinziselierte Ordnung dazu führt, dass in der Lebensrealität Dinge geschehen, die kein normaler Bürger mehr mit seinem Rechtsempfinden in Übereinstimmung bringen kann, dann erodiert tatsächlich das Vertrauen in den Staat und in seine politischen Eliten.

Es entsteht das Gefühl, dass die Unübersichtlichkeit an Zuständigkeiten – von der Genfer Flüchtlingskonvention über den UN-Migrationspakt und allerlei EU-Verordnungen bis hin zu den Untiefen des deutschen Asylrechts – von einheimischen Politikern vor allem dazu genutzt wird, um sich selbst aus der Verantwortung zu stehlen. Was oft auch schon ganz einfach deshalb der Fall ist, weil das Hinterfragen der herrschenden Gesetzeslage etwa beim Thema Asyl zum gewohnten medialen Shitstorm führt.

Wenn globale Antworten auf sich warten lassen

Globale Probleme brauchen globale Antworten, heißt es oft. Das ist gewiss nicht falsch. Aber was tun, wenn die globalen Antworten auf sich warten lassen, und daheim trotzdem die Hütte brennt? Was tun, wenn sich herausstellt, dass sich mit Geld und gutem Willen der demographische Druck in Afrika und die daraus resultierenden „Fluchtursachen“ eben nicht so einfach bekämpfen lassen, vor allem nicht kurzfristig?

Eine politische Elite, die es nicht einmal wagt, entsprechende Fragen zu stellen, könnte sich schon bald auf verlorenem Posten befinden. Denn es hilft ja nichts, das Unbehagen vieler Bürger – ob es sich nun an der Wahlurne artikuliert oder in den sozialen Netzwerken – als Populismus zu verdammen. Und das mantrahafte Beschwören der Segnungen von „Vielfalt“ und „Buntheit“ wird spätestens dann zur Farce, wenn die Schattenseiten konsequent ausgeblendet werden.

Intoleranz, Lernunfähigkeit und moralische Hybris

Was das alles angeht, hat sich die SPD – bis auf wenige Ausnahmen – in den vergangenen Jahren einer ernsthaften Debatte verweigert. Auch bei den vielen Regionalkonferenzen zur Kür der neuen Parteivorsitzenden hat sich keiner der Kandidaten aus der Deckung gewagt. Die SPD, so hat es soeben der Sozialforscher Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum Berlin formuliert, sei „in keiner Klasse, keiner Schicht und in keinem Milieu mehr dominant“.

Damit hätten die Sozialdemokraten nicht nur aufgehört, eine Volkspartei zu sein. „Die wütenden Ausfälle mancher führender deutscher Sozialdemokraten auf die dänische Sozialdemokratie, die sich am ehesten noch wieder dem Typus einer traditionellen Mitte-links-Volkspartei nähert, zeigt eine gefährliche Mischung von Intoleranz, Lernunfähigkeit und verrutschter moralischer Hybris“, so Wolfgang Merkel.

Feuer im Dachstuhl der deutschen Christdemokratie

Mit ihrer verrutschten moralischen Hybris steht die SPD allerdings nicht allein da. Dass auch die Anhänger Angela Merkels in der CDU sich davon haben leiten lassen; dass die Kanzlerin bis heute ausdrücklich darauf beharrt, in der Flüchtlingskrise alles richtig gemacht zu haben, hat den Christdemokraten einen galoppierenden Verlust an politischer Gestaltungskraft von historischer Dimension beschert.

Das Wahlergebnis in Thüringen, wo die CDU gleichzeitig von einer landesväterlichen Linkspartei und einer von einem Demagogen angeführten Rechtspartei überholt wurde, könnte dramatischer nicht sein. Beim bevorstehenden Bundesparteitag in Leipzig wird sich zeigen, ob das Feuer im Dachstuhl der deutschen Christdemokratie noch gelöscht werden kann. Viel Zeit bleibt nicht mehr.