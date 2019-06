Das aufgekratzte Klima kommt den Grünen entgegen

In einer dermaßen emotionalisierten Atmosphäre machen traditionelle Parteiapparate notwendigerweise eine schlechte Figur. Nur den Grünen kommt ein so aufgekratztes Klima entgegen. Hier kann man einfach mal Forderungen stellen nach Grenzwerten, Verboten, Ausstiegen und Abschaltungen oder was einem im kollektiven Weltrettungsrausch sonst noch so einfällt. Ob das alles sinnvoll ist und zielführend und was das für Folgen hat für die Wirtschaft, für den allgemeinen Wohlstand, für den sozialen Frieden – egal. Denn der Zeitgeist gefällt sich in Geistlosigkeit und suhlt sich in Betroffenheit und Aktionismus. Das Ergebnis ist die Aushöhlung des Politischen, die andauernde Politsimulation, die sich in ihrer kindlichen Erregung als besonders politisch wahrnimmt.