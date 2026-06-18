Im September stellt sich Kai Wegner seiner Wiederwahl zum Regierenden Bürgermeister von Berlin. Und beim Nominierungsparteitag Anfang Juni sollte er von der CDU eigentlich ohne Gegenkandidaten gekürt werden. Doch dann fuhr ihm überraschend der 85 Jahre alte Wolfram Wickert in die Parade, Bruder der Tagesthemen-Legende Ulrich Wickert. Warum er Kai Wegner herausgefordert hat, erzählt Wickert in dieser Ausgabe des Podcast Politik im Gespräch mit Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier.

Wolfram Wickert kam 1941 in Shanghai zur Welt, wo sein Vater Erwin Wickert als erster Rundfunkattaché des Auswärtigen Dienstes stationiert war; Konrad Adenauer war sein Großonkel. Wickert hat während seiner Berufslaufbahn unter anderem mit Bundeskanzlern von Helmut Schmidt über Helmut Kohl und Gerhard Schröder bis hin zu Angela Merkel zusammengearbeitet. Wer von ihnen den größten Eindruck bei ihm hinterlassen hat, was er von der „Brandmauer“ zur AfD hält und wie er auf den derzeitigen Zustand seiner CDU blickt, auch darüber spricht der Partei-Rebell frei von der Leber weg.

Alexander Marguier und Wolfram Wickert in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 17. Juni 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

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