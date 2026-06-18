Wolfram Wickert
Wolfram Wickert / J. Marguier
An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus podigee, Civey, YouTube, Vimeo, Instagram, Opinary, Soundcloud, Facebook und detektor.fm. Um diese Inhalte darzustellen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.
Inhalte
aktivieren

CDU-Rebell Wolfram Wickert im Gespräch mit Alexander Marguier Cicero Podcast Politik: „Ich würde auch gegen Friedrich Merz antreten“

Trotz seines hohen Alters von 85 Jahren hat Wolfram Wickert beim Nominierungsparteitag der Berliner CDU überraschend gegen den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner kandidiert. Im Cicero Podcast Politik erläutert er, was ihn geritten hat.

VON ALEXANDER MARGUIER am 19. Juni 2026 2 min

Alexander Marguier

Autoreninfo

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

So erreichen Sie Alexander Marguier:

Zur Artikelübersicht

Im September stellt sich Kai Wegner seiner Wiederwahl zum Regierenden Bürgermeister von Berlin. Und beim Nominierungsparteitag Anfang Juni sollte er von der CDU eigentlich ohne Gegenkandidaten gekürt werden. Doch dann fuhr ihm überraschend der 85 Jahre alte Wolfram Wickert in die Parade, Bruder der Tagesthemen-Legende Ulrich Wickert. Warum er Kai Wegner herausgefordert hat, erzählt Wickert in dieser Ausgabe des Podcast Politik im Gespräch mit Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier.

Wolfram Wickert kam 1941 in Shanghai zur Welt, wo sein Vater Erwin Wickert als erster Rundfunkattaché des Auswärtigen Dienstes stationiert war; Konrad Adenauer war sein Großonkel. Wickert hat während seiner Berufslaufbahn unter anderem mit Bundeskanzlern von Helmut Schmidt über Helmut Kohl und Gerhard Schröder bis hin zu Angela Merkel zusammengearbeitet. Wer von ihnen den größten Eindruck bei ihm hinterlassen hat, was er von der „Brandmauer“ zur AfD hält und wie er auf den derzeitigen Zustand seiner CDU blickt, auch darüber spricht der Partei-Rebell frei von der Leber weg.

Alexander Marguier und Wolfram Wickert
Alexander Marguier und Wolfram Wickert in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 17. Juni 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.


Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.

Mehr Podcast-Episoden:

 

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.