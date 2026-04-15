Philipp Amthor
Beim Überqueren der Straße bitte nach rechts und links schauen: Philipp Amthor vor dem Konrad-Adenauer-Haus / picture alliance / SZ Photo | Jens Schicke

CDU-Politiker Amthor hät Rechts-links-Unterscheidung für überholt Rechts versprochen, links geliefert

Links und rechts sind gängige politische Standortbestimmungen. Philipp Amthor, Mitglied im CDU-Bundesvorstand, hält diese Unterscheidung für überholt. Aber die Wähler merken, wenn sie linke Politik bekommen – auch wenn sie nicht so genannt wird.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 15. April 2026 5 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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Kaum war die schwarz-rote Regierung im Amt, mussten sich Bundeskanzler Friedrich Merz und seine CDU des Vorwurfs erwehren, die Wähler wollten eine Mitte-rechts-Politik, würden aber „Mitte-links“ regiert. Das schmerzt die Union. Amthor versucht dies in einem Beitrag für die FAZ auf zweifache Weise zu widerlegen. Zum einen habe Schwarz-Rot einiges zustande gebracht, was man nicht als linke Politik bezeichnen könne. Zum anderen trage „die Rechts-links-Schablone nicht mehr“. Beides stimmt so nicht.

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Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 15. April 2026 - 12:25

die Kritik von Merz kann unter den Vorzeichen einer Ampel berechtigt gewesen sein und auch zu der Zeit.
Sie wäre es nicht mehr unter den Bedingungen der offensiven US-Aussenpolitik etc.
Aus meiner Sicht war in der Ampel die SPD nicht stark genug gegenüber den Grünen und zu starr gegenüber der FDP.
Die Zusammenhänge und Wirkungen von Massnahmen sind schon wichtig.
Unter dem Gesichtspunkt eines Coronavirus der Gain-of-funktion-Forschung waren die Massnahmen v.a. Merkels evtl. weitgehend sinnvoll, gleichzeitig wurde dies aber von Herrn Drosten bestritten?
Merkel war m.E. nicht "Chaos" sondern "Contradictio in adjecto".
Das muss man ersteinmal schaffen und wiederum aushalten, wenn man betroffen davon ist.
Ich sehe das nicht unter Merz.
Zudem gibt es evtl. im Osten noch so etwas wie eine "unbedingte Erwartungshaltung" gegenüber der Politik.
Lebendige Politik und Beteiligung an derselben sind zumutbar, auch für den Osten, eine Diktatur selbst der besten Absichten für die Bundesrepublik NICHT

Markus Michaelis | Mi., 15. April 2026 - 12:58

es gibt je nach Zeit verschiedene Aspekte und rechts-links ist nicht die einzige Unterscheidung, aber für überholt würde ich es nicht halten.

Wie der Artikel anspricht, wäre für mich eine wichtige Unterscheidung heute, dass Links für alle Menschen und die Menschheit spricht. Es will eine Gesellschaft, zu der alle Menschen genau gleich dazugehören. Da die Menschen und die Welt von sich aus (noch?) nicht so sind, ist der Preis dafür, dass man ein normatives Menschenbild hat, nach dem sich alle Menschen zu richten haben. Es gibt aber sicher auch viele andere linke Aspekte und Strömungen.

Auf der rechten Seite gibt es Strömungen, die den Mensch offener sehen, nicht so festgelegt, auch mit immer vorhandenen Widersprüchen. Das hat sich in verschiedenen Gruppen mit verschiedenen Gewohnheiten und Kompromissen eingeschwungen und dieses System soll pragmatisch weiterentwickelt werden, weniger durch Universalnormen komplett ersetzt.

Ich selber sehe es heute etwas mehr rechts.

Karl-Heinz Weiß | Mi., 15. April 2026 - 12:59

Schon erstaunlich, dass Philipp Amthor mit seinen Wurzeln in den neuen Bundesländern die "politische Beliebigkeit " mit der DDR-sozialisierten Angela Merkel teilt. Beiden fehlt ein Gespür dafür, warum in den neuen Bundesländern die AfD so stark ist. Dies mit "Vulgärpopulismus" oder „Brandmauer" abzutun, zeugt von politischer Unreife. Vor weiteren (quälenden) TV-Auftritten sollte Herr Amthor zuerst das CDU-Grundsatzprogramm verinnerlichen.

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