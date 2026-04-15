- Rechts versprochen, links geliefert
Links und rechts sind gängige politische Standortbestimmungen. Philipp Amthor, Mitglied im CDU-Bundesvorstand, hält diese Unterscheidung für überholt. Aber die Wähler merken, wenn sie linke Politik bekommen – auch wenn sie nicht so genannt wird.
Kaum war die schwarz-rote Regierung im Amt, mussten sich Bundeskanzler Friedrich Merz und seine CDU des Vorwurfs erwehren, die Wähler wollten eine Mitte-rechts-Politik, würden aber „Mitte-links“ regiert. Das schmerzt die Union. Amthor versucht dies in einem Beitrag für die FAZ auf zweifache Weise zu widerlegen. Zum einen habe Schwarz-Rot einiges zustande gebracht, was man nicht als linke Politik bezeichnen könne. Zum anderen trage „die Rechts-links-Schablone nicht mehr“. Beides stimmt so nicht.
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