CDU-Politiker Amthor hät Rechts-links-Unterscheidung für überholt - Rechts versprochen, links geliefert

Links und rechts sind gängige politische Standortbestimmungen. Philipp Amthor, Mitglied im CDU-Bundesvorstand, hält diese Unterscheidung für überholt. Aber die Wähler merken, wenn sie linke Politik bekommen – auch wenn sie nicht so genannt wird.