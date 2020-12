Das Rennen um den Parteivorsitz der CDU ging in die nächste Runde. Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Armin Laschet haben sich beworben und waren gestern Abend zur Vorstellungsrunde im Konrad-Adenauer Haus eingeladen. Obwohl es eigentlich eine reine CDU-Veranstaltung war, hatte man jedoch teilweise das Gefühl, als hätten auch andere Parteien mit am Tisch gesessen.

CDU, SPD und FDP im Konrad-Adenauer Haus

So etwa gleich bei der Vorstellung. Armin Laschet vertritt noch wirklich die CDU. Der NRW-Chef lässt keine 20 Sekunden verstreichen, ohne zu betonen, dass er „leidenschaftlicher Christdemokrat“ sei. Er wolle „das christliche Menschenbild in jede Zeit übersetzen“. Was auch immer das heißen mag. Mir gelingt es ehrlich gesagt nicht einmal, diesen Satz ins Hier und Jetzt zu übersetzen. Danach noch schnell den persönlichen Steckbrief abgeklappert: Alter, Beruf, Familienstand. Mit mehr Redezeit wäre er vielleicht noch bis zu seinen Hobbys gekommen.

Norbert Röttgen tritt auf, als ziehe er für die SPD ins Feld. „Erneuerung“ und „Aufbruch“ verwendet er in einer solchen Frequenz wie man es bisher nur aus dem Willy-Brandt-Haus kennt. Später gendert er sogar noch das neutrale Mitglied zu den „MitgliederInnen“. Und auch Großkonzerne, die sich um ihre Steuerverantwortung winden, wolle er gezielt angehen. Die SPD dürfte sich also ärgern, dass sie ihren Kanzlerkandidaten bereits vorschnell bestimmt haben.

Auftritt: Friedrich Merz. Steigt er für die FDP in den Ring? Steuersenkungen sind sein Allheilmittel: Junge Leute unterstützen? Steuern runter. Wirtschaft nach Corona? Steuern runter. Innovation in Deutschland? Steuern runter. Sollte Christian Lindner aus unerfindlichen Gründen zur nächsten Bundestagswahl ausfallen, wäre Merz wahrscheinlich der beste Ersatzkandidat, den die Liberalen finden könnten.

Aber wo ist die Diskussion?

Auf den ersten Blick klingt das nach großen politischen Differenzen zwischen den Kandidaten. Doch wer einen Schlagabtausch à la Trump vs. Biden erwartet hat, wurde enttäuscht. Bis auf einzelne Spitzen wie etwa von Merz gegen Röttgen: „Das haben Sie fast richtig dargestellt“ , blieben größere Konfrontationen aus. Zu groß war die generelle Nervosität, nur in kein Fettnäpfchen zu treten. Da half auch die lobenswert lockere Art der Moderatorin Tanja Samrotzki nichts.

Insgesamt wollte dadurch keine richtige Diskussion aufkommen. Vielmehr wurde schon einmal geübt, wie man die Koalitionsgespräche führen wird. Sozusagen ein Trainingslauf. Allerdings nicht für Schwarz-Rot-Gold. sondern für Schwarz-Grün, auch wenn alle Kandidaten beteuerten, keinen einzigen Gedanken für derlei Profanes wie Koalitionsüberlegungen zu verschwenden.

CDU getrieben vom linken Mainstream

Statt sich also Gedanken um Koalitionen zu machen, wollen die Kandidaten die CDU selbst wieder auf Erfolgskurs bringen. Viele sehen diesen Erfolgskurs darin, dass sich die Partei nach dem Links-Kurs Angela Merkels wieder auf den Konservatismus besinnt. Bis auf Friedrich Merz, der die Flüchtlingskrise von 2015 als „Einwanderung in die Sozialsysteme“ bezeichnete, kam es jedoch fast nie zur konservativen Profilierung.

Das lag auch daran, welche Fragen überhaupt zur Disposition standen. Wie unvorstellbar wäre es noch vor 15 Jahren gewesen, dass bei einer Diskussion der CDU als erstes darüber gesprochen wird, wie man die Partei frauenfreundlicher gestalten kann? Und auch danach ging es weiter mit Klima und sozialer Gerechtigkeit.

Den Zenit erreichte Norbert Röttgen, als er sagte, das Problem sei, dass man bei „Klima“ an die Grünen denke. Er will, dass man bei „Klima“ an die CDU denkt. Dieser Themen-Diebstahl kommt einem politischen Ritterschlag für die Grünen gleich. Dieser Abend zeigt daher auch, wie erfolgreich Links-Grün die Themen im gesamten Diskurs diktiert, wenn angehende CDU-Vorsitzende darum wetteifern, wer die höchste Frauenquote bietet.

Der Elefant im Raum

Und zum Schluss war dann auch noch dieser Elefant im Raum: Angela Merkel. Auch wenn sie fast nie namentlich erwähnt wurde, kam sie doch beinahe in jedem Satz vor. So etwa bei den Feststellungen, was Deutschland in den letzten 15 Jahren alles verschlafen habe, vor allem natürlich beim Lieblingsthema „Digitalisierung“.

Und auch in den Schlussplädoyers setzten alle drei noch einmal einen Seitenhieb gegen die Kanzlerin. Laschet wolle den innerparteilichen Diskurs wieder zur Regel machen, Röttgen die CDU modernisieren, um den Wettbewerb um die Ideen wieder anzufachen. Und Merz versteckt sein Grinsen gar nicht mehr bei der Feststellung, dass in der CDU endlich wieder diskutiert werde, nachdem Angela Merkel (endlich) weg sei.

Und tatsächlich; mit Angela Merkel wäre eine solche Diskussionsrunde nur schwer vorstellbar. Ob die CDU jedoch in dieser Kuschelrunde den heiligen Gral der Diskussionskultur gefunden hat, bleibt fraglich.