Nichts Neues bei der CDU, jedenfalls formal: Auch die nächste Runde im Kampf um den Parteivorsitz – die dritte seit Herbst 2018 – wird wohl wieder ein Triell werden. Der zwei Mal knapp unterlegene Friedrich Merz tritt an gegen den einmal nur Dritter gewordenen Norbert Röttgen und Helge Braun als „the new guy on the block“. Merz hat seine Kandidatur noch nicht formell erklärt, wird das aber in der nächsten Woche nachholen.

Die größte Überraschung ist zweifellos die Kandidatur des noch amtierenden Kanzleramtsministers Braun, eines engen Merkel-Vertrauten. Inhaltlich verlangt Braun ein klareres Profil seiner Partei. Doch wenn einer im Großen und Ganzen für eine Fortsetzung des von Merkel eingeleiteten Modernisierungskurses steht, dann er.