Wenn sich die CDU an diesem Freitag und Samstag in Leipzig bei ihrem Parteitag zusammenfindet, tut sie das in einer der schwersten Krisen ihrer Geschichte. Insofern ist es symbolisch durchaus passend, dass Greenpeace-Aktvisten am Donnerstagmorgen unter bislang ungeklärten Umständen das „C“ vom Konrad-Adenauer-Haus klauen konnten, um es „auf die Reise“ zu schicken. Man mag darüber streiten, wie stark dieses „C“ für christlich und das „D“ für (binnen)-demokratisch im Gefüge der C-D-U noch wirken.

Eines aber ist sicher: Mit dem „U“ für Union ist es nicht mehr weit her. Und wenn die Fliehkräfte in einer dem Selbstverständnis nach geborenen Regierungspartei inzwischen fast größer sind als Kohäsionskräfte, dann muss man von einer existenzgefährdenden Lage sprechen. Bei der CDU geht es im Herbst des Jahres 2019 um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft ihrer politischen Gestaltungskraft. Das klingt dramatisch, und das ist es auch.



Welch tiefer Riss sich innerhalb der CDU mittlerweile aufgetan hat, wird exemplarisch an einem Fernduell deutlich, das der ehemalige Generalsekretär und heutige Verteidigungs-Staatssekretär Peter Tauber sowie der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen soeben in der Zeitung Welt ausgetragen haben:

Kein Platz in der CDU

Tauber, ganz der treue Merkelianer, machte den ersten Aufschlag, indem er den Vertretern der konservativen Werteunion schlichtweg die Existenzberechtigung absprach: „Für eine Gruppe, die schon mit ihrem Namen unterstellt, alleiniger Lordsiegelbewahrer der Werte zu sein, ist kein Platz in der CDU“, so Tauber, der einst mit der Bemerkung aufgefallen war, er wolle die zur AfD abgewanderten Unionswähler „nicht einmal geschenkt“ zurückhaben. Sollte er letzteres immer noch so sehen, müsste sich der Mann angesichts der jüngsten Wahl- und Umfrageergebnisse (aktuell um die 27 Prozent) eigentlich recht wohl fühlen. Andere tun das nicht.

Peter Tauber, der in seinem Beitrag sogar die alte Wahlkampfstanze von wegen dem „besten Deutschland aller Zeiten“ wieder aufleben ließ, wirft der „sogenannten Werteunion“, wie er diese Gruppierung zu nennen pflegt, „permanente Kritik an der eigenen Parteiführung und schrille Töne“ vor, spricht von „oft lautstark vertretenen Mindermeinungen“. Nun sollten eigentlich auch Mindermeinungen zum Gesamtbild einer Volkspartei (Stichwort „D“ für binnenDemokratisch) gehören und womöglich sogar erwünscht sein. Das ist das eine.

Das andere jedoch: Viele Bundestagsabgeordnete der CDU berichten aus ihren Wahlkreisen, dass dort eine Mehrheit der Mitglieder die meisten Positionen der Werte-Union nicht nur akzeptabel findet, sondern ausdrücklich teilt. Da es sich bei der Werte-Union um eine Basisbewegung handelt, ist die CDU demnach vom gleichen Virus befallen wie die siechende SPD: einer tiefen Entfremdung zwischen (ehemaligen) Wählern oder einfachen Mitgliedern auf der einen sowie der tonangebenden Funktionärselite auf der anderen Seite.

Aufstieg der AfD wesentlich mitverursacht

Man muss weder die Inhalte noch die teilweise wirklich recht selbstgefälligen Auftritte von Vertretern der Werte-Union gutheißen, um Maaßens Replik auf Tauber deutlich mehr inhaltliche Stärke abzugewinnen. Im Gegensatz zu Tauber bleibt der nämlich überaus sachlich und konziliant im Ton, macht aber deutlich, worauf die dramatisch sinkende Zustimmung zur CDU seiner Ansicht nach gründet: „Die CDU-geführte Bundesregierung hat in den Politikfeldern Griechenlandhilfe, Ausstieg aus der Kernenergie, Einwanderung sowie innere und äußere Sicherheit in den vergangenen Jahren viele schlechte Entscheidungen getroffen – und damit den Aufstieg der AfD wesentlich mitverursacht.“

Darüber sollte man in der Tat reden – anstatt wie Tauber vom besten Deutschland aller Zeiten zu fabulieren oder den Atomausstieg als eine „pragmatische“ Entscheidung zu rühmen. Das einzig pragmatische an der Hauruck-Aktion nach Fukushima bestand für die CDU anno 2011 allenfalls darin, den Grünen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der Erfolg dieses wahltaktischen Manövers lässt sich heute besichtigen: CDU und Grüne trennen nur noch wenige Prozentpunkte.

Nichts anderes als ein Misstrauensantrag gegen AKK

Von diesem Freitag an wird sich zeigen, ob es der CDU in Leipzig gelingt, die tiefen Gräben noch einmal halbwegs abzudecken – zumindest im Licht der Öffentlichkeit. Die inzwischen waidwunde CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer muss sich jedenfalls nach Kräften bemühen, nach außen das Bild einer geschlossenen und zukunftsgewandten Partei zu vermitteln.

Zwar stehen offiziell keine Personalentscheidungen an, gleichwohl ist die von der Jungen Union (und von Friedrich Merz) propagierte Urwahl des Kanzlerkandidaten nichts anderes als ein Misstrauensantrag gegen die eigene Parteiführung. Dass AKK an der Basis keine Chance auf eine Kanzlerkandidatur hätte, zumindest nach heutigem Stand, ist eine Binse. Und kaum jemand in der CDU geht davon aus, dass sich daran bis zum nächsten Jahr noch etwas ändern wird. Die Delegierten in Leipzig werden dem Wunsch nach einer Urwahl zwar nicht folgen. Aber das Thema ist gesetzt.

Merz wartet auf den nächsten Fehler

Um zu retten, was noch zu retten ist, muss AKK am Samstag (zum zweiten Mal nach dem Parteitag in Hamburg) die Rede ihres Lebens halten. Selbst wenn ihr das gelingen sollte, stellt sich aber die Frage, ob sie ihren Autoritätsverlust noch umkehren kann. In der Bundestagsfraktion hat sie übrigens den mit der SPD getroffenen Kompromiss zur Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente offenbar nur mit flehentlichen Worten durchgebracht. Friedrich Merz wartet derweil auf den nächsten Stellungsfehler seiner Parteivorsitzenden, doch inzwischen ist man selbst im Merz-Lager des vermeintlichen Heilsbringers leicht überdrüssig: zu eitel, zu wenig teamfähig heißt es dort etwas resigniert über ihn. Der Mann sei einfach zu lange aus dem politischen Geschäft gewesen.

Insofern wird auch Friedrich Merz auf dem Parteitag einen Akzent setzen müssen, um zu verhindern, dass ihm die Felle weiter davonschwimmen. Einfach dürfte das für ihn nicht werden: Reagiert er auf AKKs Rede zu aggressiv, würde sich sein Image als notorischer Nörgler an der Seitenlinie verfestigen. Stellt er sich hingegen demonstrativ hinter AKK, enttäuscht er seine eigene Fanbase.

Unmut gegenüber Angela Merkel

Und dann gibt es ja auch noch ein paar inhaltliche Punkte zu klären. Dass eine auf den ersten Blick ideologisch wenig aufgeladene Frage wie jene zur Huawei-Beteiligung am 5G-Netz sich inzwischen zu einem regelrechten Glaubenskrieg ausweiten konnte, zeigt ebenfalls die Zerrissenheit der CDU. Ein Ausschluss der Chinesen wäre aber eben auch eine Breitseite gegen die Kanzlerin, und der eine oder die andere Delegierte dürfte die Gelegenheit dazu nutzen, um indirekt Unmut gegenüber Angela Merkel zu artikulieren.

Ob AKK mit ihrer vermittelnden Position den Streit befrieden kann, wird sich zeigen. Die Auseinandersetzung über die in der CDU heiß umkämpfte verbindliche Frauenquote dürfte hingegen noch rechtzeitig von der Tagesordnung genommen werden, um nicht noch für zusätzliche Aufwallungen zu sorgen.



In Cicero hatte der saarländische CDU-Ministerpräsident Tobias Hans vor wenigen Wochen beklagt, dass es unter dem Vorsitz von Angela Merkel zu einer „Sinnentleerung“ seiner Partei gekommen sei – und gleichzeitig eine mangelnde Debattenkultur innerhalb der CDU kritisiert. In Leipzig wird sich zeigen, ob es Merkels Nachfolgerin an der Parteispitze gelingt, den Christdemokraten ihren Sinn zurückzugeben. Und zwar mit Debatten, wie Peter Tauber sie am liebsten verhindern würde.