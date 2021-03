Christian von Stetten, 50, ist seit 2002 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Schwäbisch Hall - Hohenlohe. Er ist Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand (PKM) der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Herr von Stetten, in Ihrem Heimatbundesland Baden-Württemberg hat die CDU am vergangenen Sonntag eine herbe Niederlage eingesteckt. Woran lag es?

Die Niederlage kam nicht überraschend. Wir haben schon seit dem CDU-Bundesparteitag im Januar gemerkt, dass es von Woche zu Woche in den Umfragen nach unten geht. Davor lagen wir in Baden-Württemberg noch stabil bei über 30 Prozent. Auch ohne Masken-Skandal ging es dann bergab auf nur noch 24 Prozent.

Also lag es an einzelnen Ereignissen? Warum erwähnen Sie in diesem Zusammenhang den Bundesparteitag?

Es sind strukturelle Probleme innerhalb der CDU. Die Wähler und auch die Mitglieder der CDU in Baden-Württemberg hätten auf Bundesebene gern die solide CDU-Politik der sozialen Marktwirtschaft, der Ordnungspolitik und der inneren Sicherheit zurück gehabt – sowie Personen, welche für diese Politik stehen.

Sie meinen damit, dass mit Armin Laschet eben nicht der Favorit der Basis zum neuen Parteivorsitzenden gewählt wurde?



Es ist offenkundig, dass Friedrich Merz unser Wunschkandidat war. Trotzdem war es eine demokratische Wahl, und deswegen müssen wir Armin Laschet jetzt alle Chancen geben. Aber gleichzeitig müssen wir unbedingt darauf achten, dass wir mit unserem Partei- und Wahlprogramm den Wünschen der Basis wieder näher kommen.

Was genau bedeutet das?

Das bedeutet, dass die soziale Marktwirtschaft wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden muss. Wir brauchen eine Ordnungspolitik, die den Namen verdient, und müssen aufhören, das Geld der nachfolgenden Generation in den von der SPD gewünschten Sozialprojekten zu versenken. Wir dürfen nicht regieren um jeden Preis, sondern nur, wenn es das Land auch wirklich voran bringt.

Ihr potentieller künftiger Koalitionspartner, nämlich die Grünen, haben an diesem Freitag ihr Wahlprogramm vorgestellt. Darin wimmelt es nur so vor staatlichen Eingriffen, Steuererhöhungen und neuen Staatsausgaben. Würde eine Regierung aus CDU/CSU und Grünen aus Ihrer Sicht das Land voranbringen?

Die Grünen waren schon vor der Präsentation ihres Wahlprogramms kein Wunsch-Koalitionspartner von mir. Aber jetzt sollte wirklich auch jedem anderen Mitglied meiner Partei klargeworden sein, dass wir mit den Grünen nicht regieren können, wenn die ihr Wahlprogramm tatsächlich ernst nehmen.

Mit wem wollen Sie denn dann regieren? Für schwarz-gelb wird es ja nach der nächsten Bundestagswahl kaum reichen.

Das muss man abwarten. Wenn wir ein überzeugendes Wahlprogramm und geeignete Personen präsentieren, die solch ein Programm vertreten, dann müssten wir in der Lage sein, die AfD wieder unter die Fünf-Prozent-Marke zu drücken. Dann kann es auch mit der FDP reichen.

Allerdings wird es kaum Armin Laschet sein, dem es gelingt, die AfD unter fünf Prozent zu drücken.

Die Vorsitzenden von CDU und CSU werden sich schneller zusammensetzen, als die meisten glauben. Und danach hoffentlich ein gutes Ergebnis präsentieren, wer von den beiden als Kanzlerkandidat antritt. Auch Armin Laschet hätte da alle Chancen – vorausgesetzt, er löst sich vom Regierungsstil der großen Koalition und steht öffentlich klar und unmissverständlich dafür ein. Wobei eines auch klar ist: Friedrich Merz muss in dem Personaltableau von Armin Laschet eine herausgehobene Rolle spielen. Denn sonst nehmen uns die Bürger den Politikwechsel innerhalb der Unionsparteien nicht ab.

Welche Rolle könnte Merz denn da übernehmen?

Ich war der Meinung, Merz könne Vorsitzender der CDU Deutschlands werden. Von daher kann ich mir vorstellen, dass er jedes politische Amt gut ausfüllt, das in diesem Land zu vergeben ist.

Bundesweit geht es für die Unionsparteien derzeit rapide bergab. Liegt das nicht auch an einer zunehmenden Unzufriedenheit der Wähler mit der Corona-Politik der Bundesregierung?



Die Bevölkerung hat den Eindruck, dass sie im Moment schlecht regiert wird. Und wenn ich mir anschaue, was die Regierung in den vergangenen Wochen so alles angekündigt hat, ohne Taten folgen zu lassen – dann muss ich leider sagen, dass mir wenig Argumente einfallen, um dem Eindruck der Bevölkerung zu widersprechen.

Was erwarten Sie in dieser Situation von Ihrem neuen Parteivorsitzenden?



Dass er in manchen Bereichen eine 180-Grad-Wendung vollzieht und deutlich macht, dass nicht der Staat alles regeln kann; dass die Wirtschaft in vielen Bereichen wieder mehr Verantwortung übernehmen muss und Freiheiten braucht. Und dass wir jetzt alles daran setzen, um das verlorengegangene Vertrauen der Bürger wieder zurückzugewinnen. Es kann doch nicht sein, dass es erst bei den Atemschutzmasken Lieferprobleme gibt, wir es dann zuließen, dass zu wenig Impfstoff bestellt wird. Und dass wir jetzt noch die Corona-Schnelltests nicht auf die Reihe kriegen. Dass muss Deutschland als eine der größten Volkswirtschaften der Welt doch hinbekommen!

Das aktuelle Bundeskabinett wirkt zunehmend ratlos und erschöpft. Bräuchte es in der Situation nicht dringend eine Kabinettsumbildung?



Die Bundeskanzlerin hat sich festgelegt, dass sie das nicht machen will. Deshalb setze ich jetzt alles darauf, dass wir mit einigen neuen Gesichtern für ein neues Bundeskabinett ab Herbst in den Wahlkampf ziehen.



Der Wahlkampf beginnt ja schon bald, aber die Union hat noch nicht einmal einen Kanzlerkandidaten. Ist jetzt überhaupt noch genug Zeit, um eine vernünftige Kampagne zu planen?



Da hat es der CDU-Generalsekretär natürlich schwer gehabt, denn bis Mitte Januar wusste er nicht einmal, wer der nächste Parteivorsitzende sein wird. Dennoch stimmt es, dass für uns die Zeit knapp wird. Ich bin aber guter Hoffnung, dass wir schon an Ostern klarer sehen, was die Kanzlerkandidatur betrifft. Und dann können wir mit Volldampf unsere Wahlkampagne konzipieren. Darin müssen wir Steuererhöhungen übrigens ausschließen.

Wer hätte als Kanzlerkandidat die besseren Chancen: Laschet oder Söder?

Es muss der kandidieren, der die besten Chancen hat. Und das kann in drei Wochen schon wieder ganz anders aussehen als heute.

Nochmal kurz zurück nach Baden-Württemberg: Wünschen Sie sich dort eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition?

Das kommt darauf an, was die Grünen im Koalitionsvertrag festschreiben wollen. Nach allem was ich höre, wollen sie zahlreiche Punkte umsetzten, die wir als CDU nicht mitmachen sollten.