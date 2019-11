So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Der präzise beobachtende Reporter Alexander Osang, Ost-Berliner Zeitzeuge vor 30 Jahren, hat einmal über Angela Merkel geschrieben, sie habe sich die CDU als Partei ausgesucht wie andere Leute eine Eissorte. Das ist allerliebst formuliert, zumal man sich die Kanzlerin in der Tat mindestens ebensogut in der SPD wie bei den Grünen vorstellen könnte. Trotzdem gibt es einen guten Grund, dass sie sich gezielt für diese Geschmacksrichtung entschieden hat. Die CDU, das erkannte die junge ehrgeizige Frau aus dem Osten blitzschnell, ist die beste Trägerrakete für jemanden, der/die ganz nach oben will.

Das Kalkül ist aufgegangen, und lange Zeit haben die Kanzlerin und die CDU gegenseitig voneinander profitiert. Das ist aber seit einigen Jahren vorbei. Die CDU leidet unter Merkel und verliert eine Wahl nach der anderen. In Abgrenzung von Merkels Politik hat sich eine Konkurrenzpartei breitgemacht, die inzwischen wie etwa zuletzt in Thüringen höhere Wahlergebnisse als die CDU erzielt.

