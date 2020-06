Man hört einen kurzen Trommelwirbel, der sich nach zwei Sekunden in eine enervierende Rhythmuslinie verwandelt. In den dann folgenden siebzehn quälenden Sekunden flimmern dem zermürbten Zuschauer im Stakkato eingeschnittene Worte vor den Augen: „75 Jahre. Aber keine Zeit zu feiern. Denn Deutschland ist in der Krise. Und wir sind in der Verantwortung. Deshalb keine Party. Keine langen Reden. ABER. 120 Sekunden für 75 Jahre Verantwortung, 50 Jahre Regierung, 5 Bundeskanzler. EINE PARTEI. Achtung! Jetzt wird es rasant. Gerade in Krisenzeiten zeigen wir, was in uns steckt. Warum?“

Doch bevor der von lauter Geflimmer und Getrommel entnervte Nutzer auch nur die Chance hat, über diese Frage nachzudenken, bekommt er schon die Antwort um die Ohren gehauen: „Weil wir Verantwortung, Verantwortung, Verantwortung, Verantwortung, Verantwortung übernehmen.“ Eingesprochen wird das V-Wort von Adenauer, Erhard, Kohl, Schäuble und AKK. Die derzeitige Kanzlerin übernimmt das „übernehmen“. Dass Kiesinger und Barzel in diesem fröhlichen Reigen ebenso fehlen wie die Vorsitzenden der ehemaligen Sowjetzone ist symptomatisch. Immerhin erspart es dem Zuhörer fünf weitere „Verantwortung“.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ