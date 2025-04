CDU, Grüne und AfD - Auch die Grünen wurden mal ausgegrenzt – ohne Erfolg

Neue Parteien werden von den etablierten nicht gemocht. Das ist nicht erst seit dem Aufstieg der AfD so. Schon vor 40 Jahren, als die Grünen „the new kid on the block“ waren, versuchte die Union, sie auszugrenzen. Es hat nicht funktioniert. Im Gegenteil.