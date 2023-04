CDU-Grundsatzprogramm - Wohlstand für alle – auf Kosten von Familienunternehmen

Die CDU arbeitet an einem neuen Grundsatzprogramm. Von der Kommission „Wohlstand“ ist jetzt der Entwurf ihres Beitrags bekanntgeworden. Er knüpft an den Erfolgsschlager der Partei Ludwig Erhards an, „Wohlstand für alle“. Die 18 Seiten lesen sich aber auch wie eine Mängelliste der Ära Merkel.