Angela Merkel
Angela Merkel im November 2025 / picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

CDU-Gerüchte um Angela Merkel Die Brandmauer als Bundespräsidentin?

Nicht nur auf dem Parteitag der Union ist Angela Merkel präsent. Als vorgestellte Bundespräsidentin spukt sie auch durch die Gerüchteküche der Republik – und erinnert die Union an ihre fatale Selbsteinmauerung.

VON FERDINAND KNAUSS am 13. Februar 2026 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

Es war wohl nur eines dieser Gerüchte, die gerne durch den Berliner Politik- und Medienbetrieb geistern, sobald mal gerade nichts Neues aus Bundestag oder Kanzleramt zu berichten ist. Möglich auch, dass Angela Merkels Besuch auf dem CDU-Bundesparteitag die Phantasie des Betriebes, beziehungsweise der CDU-Kreise, angeregt hat, von denen das Gerücht laut Bild ausging: Merkel solle Bundespräsidentin werden, lautete es, und zwar auf Vorschlag der Grünen. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Theodor Lackner | Fr., 13. Februar 2026 - 11:23

Merkel als Bundespräsident ist eine echte Schnapsidee. Klarer könnte man nicht darstellen, dass der Berliner Klüngel einen feuchten A***** auf die Bürger gibt. Man feiert sich lieber selbst, als dass man andere Meinungen an sich heran ließe. Ein gemähtes Feld für Blau.

So dumm ist die linksgrüne Elite aber nicht. Man wird irgendeine Figur mit "wertkonservativer" Vita finden, z.B. AKK oder Frau Klöckner, die man dann, wenn sie im Amt ist, ebenso unter moralinsauren Druck setzen kann wie derzeit Merz.

Immerhin, von der Bundeseule wären wir dann erlöst.

Wir sind uns denke ich einig, daß Merkel als BP eine absolute Katastrophe für Deutschland wäre.

Aber: die Idee ist genial! Die Grünen wissen, daß sie auf demokratischem Wege nie an die Macht kommen werden, weil sich ihre faschistische Ideologie gegen die Bedürfnisse der absoluten Mehrheit der Bevölkerung richtet.

Sie wissen, daß die größte Gefahr für ihr Lügengespinst aus Klimahysterie, Multikulti etc. zusammenbricht, sobald es zu einer konservativen Mehrheit in der Politik kommt, sie würden die Deutungshoheit verlieren und wären damit erledigt.

Mit einer BP Merkel hätten die faschistischen Grünen die Union und zu einem gewissen Maß auch die AfD Schachmatt gesetzt. Die Union könnte nichts, was Merkel (und damit die Grünen) nicht mittragen! Die Demokratie wäre faktisch ausgehebelt! Gleichzeitig wäre es auch das Ende der Union, denn sie wäre damit defacto überflüssig!

Und die Union müßte es hinnehmen oder sich gegen Merkel stellen, was sie sich nicht traut.

Ein genialer Schachzug!

A. Brand | Fr., 13. Februar 2026 - 11:37

Ich habe still und heimlich damit gerechnet, daß diese zerstörerische, spaltende, kommunistische Unperson einmal als BP endet, habe mich aber nie getraut es zu sagen, falls es jemand auf Ideen bringt.

Es gibt zwar keinen „Super“-GAU, das aber wäre der „Super“-GAU, denn Merkel als BP ist mehr als der größte anzunehmende Unfall!!!

Unfaßbar, aber was soll man anders erwarten, sie hat ihr Zerstörungswerk noch nicht beendet, als BP kann sie das dann machen.

Ansonsten fehlen mir die Worte! Bleibt nur die Hoffnung, daß Gott Erbarmen mit Deutschland und den Deutschen hat und sie „abkommandiert“.

Konstantin Richter | Fr., 13. Februar 2026 - 11:38

Ich bitte um Gnade. Wenn diese Hydra wieder ihr Haupt erhebt schalte ich alle Medien ab und abonniere stattdessen Großpackungen Valium. Wieder allerorten dieses Konterfei würde ich nicht ertragen...

Sebastian Habel | Fr., 13. Februar 2026 - 11:48

Ich finde, die AfD sollte sich für Merkel als Bundespräsidentin einsetzen. Erstens verdankt sie ihr ganz ernsthaft ihren Aufstieg. Außerdem wäre ich auf die Reaktionen von Grünen und CDU gespannt, wenn die AfD Merkels Kandidatur auf diese Art sprengen würde. Ganz großes Tennis!

A. Brand | Fr., 13. Februar 2026 - 11:50

Ich werde ihn gleich noch einmal lesen, denn so viel Wahres im Zusammenhang und über diese fürchterliche Person habe ich lange nicht mehr gelesen!

Daß die Grünen dahinter stecken, macht absoluten Sinn, denn so können sie die Union und alle konservativ gefaßten Überlegungen an der Demokratie vorbei im Keim ersticken, die Union wäre Schachmatt!

Gleichzeitig „bedanken“ sich die Grünen bei der ersten grünen Kanzlerin Deutschlands!

Hätte ich die Möglichkeit auszuwandern, ich würde es tun!

Angelika Sehnert | Fr., 13. Februar 2026 - 11:51

Es sind nicht nur einige „aus der Merkel Ära zurückgeblieben CDU Kader“. Es sind viele, sehr viele, für eine wirkliche Wendung zu einem pragmatischen Konservatismus viel zu viele. Darunter sind sehr Einflussreiche, Ministerpräsidenten, Möchtegern-Ministerpräsidenten und deren Aufpasser im Kabinett, in den Gremien. Der Nennung Merkels ist eine eine Drohung an Merz, ja keine eher konservative Frau wie Julia Klöckner ins Rennen zu schicken. Die Grünen im Verein mit den grünen CDUlern geben so schnell nicht auf, nur weil Merz ausruft „Links ist vorbei“.
Man versteht in der CDU, genau wie in der SPD, immer noch nicht, dass ihnen durch ihre völlig verfehlte ökosozialistische Politik die Wähler und die Unternehmen abhanden kommen. Beide Parteien einfach nur haben Glück, dass es die AfD nicht schafft, eine echte Alternative zu sein. Mit einem vernünftigen Programm, vernünftigem Personal , einer charismatischen Person an der Spitze. Aber der „gärige Haufen“ zieht vor, sich selbst zu zerlegen

Klaus Funke | Fr., 13. Februar 2026 - 11:52

Ich glaube, dieses Szenario ist durchaus real. Und sie will das auch. Die ist so machtgeil und außerdem ist ihr Zerstörungswerk noch nicht vollendet. Merkel for President! Doch wenn sie es tatsächlich werden würde, dann glaube ich, wird der Bundespräsident dem Präsidenten der Weimaer Republik sehr, sehr nahekommen. Sie wird sich ein paar Machtelemente sichern, die Verfassung würde geändert. Na und? Wir Deutschen sind für unsere politische Blindheit weltberühmt. Und die CDU wird ihr in hündischer Ergebenheit den Weg ebnen. Merz als neuer Franz von Papen. Doch wer tritt in die Fußstapfen des mittels Selbsttötung verstorbenen Reichskanzlers? Markus Söder? Lars Klingbeil? Daniel Günther? Wenn es letzterer würde, wäre Deutschland endgültig abgeschmiert. Dann wären wir politisch tot und es käme nach uns nur noch... (bitte selbstständig eintragen). Ja, liebe CICERO-Gemeinde, so irres Zeug fällt einem ein, wenn diese Alte tatsächlich ins Schloss Bellevue einzöge. Natürlich im Hosenanzug. Igitt

Dana Winter | Fr., 13. Februar 2026 - 12:04

... löst bei mir Ablehnung aus, um es freundlich auszudrücken.

Sabine Lehmann | Fr., 13. Februar 2026 - 12:08

Die Vorstellung, der Seuchenvogel aus der Uckermark könnte im Schloss Bellevue einziehen, ist wohl eher eine Horrorvorstellung als bloße Phantasie, lieber Herr Knauß. Es sei denn, man wählt freiwillig den politischen Selbstmord.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.