- Die Brandmauer als Bundespräsidentin?
Nicht nur auf dem Parteitag der Union ist Angela Merkel präsent. Als vorgestellte Bundespräsidentin spukt sie auch durch die Gerüchteküche der Republik – und erinnert die Union an ihre fatale Selbsteinmauerung.
Es war wohl nur eines dieser Gerüchte, die gerne durch den Berliner Politik- und Medienbetrieb geistern, sobald mal gerade nichts Neues aus Bundestag oder Kanzleramt zu berichten ist. Möglich auch, dass Angela Merkels Besuch auf dem CDU-Bundesparteitag die Phantasie des Betriebes, beziehungsweise der CDU-Kreise, angeregt hat, von denen das Gerücht laut Bild ausging: Merkel solle Bundespräsidentin werden, lautete es, und zwar auf Vorschlag der Grünen.
