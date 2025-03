Die CDU-Frauen in der Fraktion wissen sehr wohl, dass ihr Anteil in etwa dem der weiblichen Parteimitglieder entspricht; der liegt knapp über 25 Prozent. Aber alle Versuche der Union, mehr Frauen zum politischen Engagement zu bewegen, waren bisher nicht vom Erfolg gekrönt. Übrigens bilden die Frauen in der Mitgliedschaft von Grünen mit 42 Prozent und in der SPD mit 33 Prozent ebenfalls eine Minderheit. Nur kommen sie – dank strikter Quoten – an mehr Mandate als ihre männlichen innerparteilichen Konkurrenten.