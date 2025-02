Seit Sonntagabend befindet sich die CDU in dem manifesten Zustand einer fortgeschrittenen Wahrnehmungsstörung. Verstärkt durch ein entsprechendes Medienecho halluziniert man sich als Wahlsieger der Bundestagswahl. Konnte man Friedrich Merz’ abendlichen Auftritt bei der Wahlparty seiner Partei in Berlin noch als routiniertes Schauspiel für die Herzen der Parteibasis abtun, setzt sich nun, sechsunddreißig Stunden später, der Eindruck fest: Das war keine professionelle Inszenierung. Bei der Union glaubt man wirklich, man hätte die Wahl gewonnen.

Doch wie gesagt: An dieser Realitätsverweigerung hat sich ein Großteil der Medien mitbeteiligt. Vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk bis zu den traditionellen Printmedien: Überall hörte und las man gestern die verhängnisvolle Formulierung vom „Wahlsieger“ Friedrich Merz. Die FAZ titelte sogar: „Merz gewinnt Bundestagswahl deutlich“. Und passend dazu fabulierte man bei der CDU auch noch umgehend von dem „Regierungsauftrag“, den die CDU erhalten habe.

Wahlsieg? Deutlicher Wahlsieg? Regierungsauftrag? In welcher Welt leben die? Kurz zur Vergegenwärtigung: Über Jahrzehnte fuhr die CDU über 40 Prozent der Stimmen ein, seit den Wahlen von 1998 immerhin stets deutlich über 30 Prozent. Zudem war die Ausganglage hervorragend: Man führte Wahlkampf gegen eine gescheiterte Regierung, einen unpopulären Kanzler und gegen ein politisches Milieu, das dieses Land in die größte Krise seit Jahrzehnten geführt hat.

Wer nicht einmal ein Drittel der Wähler auf sich vereint, hat keinen Regierungsauftrag

In einer solchen Situation und unter solch ausgezeichneten Ausgangbedingungen waren 35 Prozent Pflicht. Nicht als herausragendes Ergebnis wohlgemerkt, sondern als logische Konsequenz der Gesamtkonstellation, als Selbstläufer. Aber die CDU bekam nicht 35 Prozent. Auch nicht 32. Nicht einmal 30,1, was auch peinlich gewesen wäre, man sich aber zur Not noch hätte schönreden können. Stattdessen landete man sogar bei deutlich unter 29 Prozent: 28,52.

Das ist kein Wahlsieg, das ist ein verschossener Elfmeter. Und mit Blick auf die einmalig günstige Ausgangslage müsste angesichts des katastrophalen Ergebnisses – und genau darum handelt es sich – die gesamte Führungsriege der CDU umgehend zurücktreten. Friedrich Merz zuerst.

Stattdessen versucht man sich bei der CDU einzureden, man sei der Gewinner der Wahl. Nur weil man stärkste Partei ist und 7,72 Punkte vor dem Zweitplatzierten liegt, der AfD.

Noch wirklichkeitsfremder ist die Deutung dieses miserablen Ergebnisses als Regierungsauftrag. Sagen wir es so: Wer nicht einmal ein Drittel der Wähler auf sich vereint, hat keinen Regierungsauftrag, sondern ist lediglich der berühmte Einäugige unter Blinden.

Der angebliche Wahlsieger ist Knetmasse in den Händen der Sozialdemokraten

Die Bundestagswahl 2025 kennt nur zwei Sieger: die AfD und die Linke. Dass der CDU die Katastrophe mit Ansage erspart blieb, hat sie allein dem Scheitern des BSW zu verdanken. Hätte die Wagenknecht-Partei lächerliche 13.435 Stimmen mehr erhalten, die CDU hätte die Höllenfahrt in die Selbstzerstörung antreten müssen: die Kenia-Koalition. Ein schwarz-rot-grünes Bündnis hätte die Union in die Zweitklassigkeit geführt. Ein Positionswechsel mit der AfD bei der nächsten Wahl wäre sicher gewesen.

Wir erleben also die Koalition der großen Wahlverlierer: von CDU und SPD. Von einer Union, die weit unter ihrem notwendigen Ergebnis geblieben ist und einer Sozialdemokratie, die in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden droht, auch weil prominentes Personal wie Saskia Esken die Zeichen der Zeit nicht versteht.

Als verhängnisvoll dürfte sich auch das Ausscheiden der FDP erweisen. Nicht für die FDP übrigens, die wird schon wieder zurückkommen, sondern für die CDU. Denn mit den Liberalen an der Seite hätte Friedrich Merz gegenüber der SPD nun ganz anders auftreten können. Doch nun ist der angebliche Wahlsieger Knetmasse in den Händen der Sozialdemokraten. Wenn so etwas ein Wahlsieg ist – was ist dann bitteschön eine Wahlniederlage?