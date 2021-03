Wolfgang Bok war Chefredakteur und Ressortleiter in Stuttgart und Heilbronn sowie Direktor bei der Berliner Agentur Scholz & Friends. Der promovierte Politologe lehrt an der Hochschule Heilbronn Strategische Kommunikation.

Will man einem Christdemokraten schmeicheln, lobt man ihn als „wahren Liberalen“. Will man ihn ärgern, nennt man ihn einen „aufrechten Konservativen“. Denn in Deutschland will man nur ungern „konservativ“ genannt werden. Dieses Etikett steht heute für rückständig und rechts – und ist damit als Vorstufe zu Rechtsextremismus gebrandmarkt. Während linke Medien ganz selbstverständlich als „links-liberal“ geadelt werden, wird die Einordnung „rechts-liberal“ so gut wie nie benutzt. Rechts ist allenfalls „rechts-populistisch“ oder gleich „rechts-national“. Also nahe bei der AfD – und damit politisch vergiftet.

Mit der Begriffsverschiebung nach Links hat auch die CDU ihren Markenkern verloren. Es gibt wenig, was diese Partei noch zusammenhält – außer dem Ziel, an die Macht zu kommen oder wenigstens ein paar Minister stellen zu dürfen. Mit wem, ist zweitrangig und wird als neue Aufgeschlossenheit ausgegeben. Flügelübergreifend kann man sich allenfalls noch darauf verständigen, „dem christlichen Menschenbild“ verpflichtet zu sein. Was dann linke wie rechte Christdemokraten ebenso willkürlich interpretieren wie Christen die Bibel, falls sie diese überhaupt noch kennen.