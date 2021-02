Das Auf und Ab von Spahns Popularität mag angesichts seiner durchaus ernsthaften Arbeit unangemessen sein. Aber es macht eben auch deutlich, wie unberechenbar die Wählergunst in diesen Zeiten ist. Zumal wegen verschwimmender Zuständigkeiten und diffuser Verantwortungsbereiche der Schwarze Peter fast nach Belieben hin- und hergeschoben werden kann: von den Ministerpräsidenten der Länder ins Kanzleramt, von dort an die Fachministerien, dann nach Brüssel und wieder zurück. Alles verschwimmt, und keiner will in Verbindung gebracht werden mit echten oder vermeintlichen „Impfstoff-Desastern“ oder einem „Planungs-Chaos“ bei der Verabreichung der Vakzine.