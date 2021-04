So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Nachdem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bekanntgegeben hat, den Kampf um die Kanzlerkandidatur aufzugeben, äußert sich nun CDU-Parteichef Armin Laschet in einem Pressestatement.

Nach dem klaren Votum des CDU-Vorstands hatte CSU-Chef Markus Söder CDU-Chef Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten der Union ausgerufen. „Die Würfel sind gefallen, Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Dienstag in München. Söder betonte, er werde, wie angekündigt, das klare Vorstandsvotum der CDU für ihren Parteichef akzeptieren und Laschet ohne Groll und mit voller Kraft unterstützen. Nun gehe es darum zusammenzustehen. „Nur eine geschlossene Union kann am Ende erfolgreich sein.“

Hier können Sie das Statement von Laschet live verfolgen: