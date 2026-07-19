- „Diese Angelegenheit rührte an den Grundfesten unserer Partei“
Der CDU-Abgeordnete Andreas Mattfeldt erklärt, warum Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender nicht zu halten war. Nach dessen Bekanntgabe der Geburt seines Kindes durch eine Leihmutter hätten viele CDU-Anhänger die Glaubwürdigkeit nicht nur Spahns, sondern der Politik insgesamt hinterfragt.
Andreas Mattfeldt (CDU) ist seit 2009 für den Wahlkreis Osterholz-Verden direkt gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag.
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