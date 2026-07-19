Spahn
Jens Spahn im Konrad-Adenauer-Haus, 08.06.2026 / picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

CDU-Abgeordneter Andreas Mattfeldt zum Spahn-Rücktritt „Diese Angelegenheit rührte an den Grundfesten unserer Partei“

Der CDU-Abgeordnete Andreas Mattfeldt erklärt, warum Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender nicht zu halten war. Nach dessen Bekanntgabe der Geburt seines Kindes durch eine Leihmutter hätten viele CDU-Anhänger die Glaubwürdigkeit nicht nur Spahns, sondern der Politik insgesamt hinterfragt.

VON JAN UPHOFF am 19. Juli 2026 6 min

Autoreninfo

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

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Andreas Mattfeldt (CDU) ist seit 2009 für den Wahlkreis Osterholz-Verden direkt gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag.

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Hanno Woitek | So., 19. Juli 2026 - 17:24

Sie sollten auch Ihr Bundestagsmandat abgeben, denn sie sind ein völlig unwürdiger Vertreter dieser Institution.

Urban Will | So., 19. Juli 2026 - 17:56

sagte Merz im Zusammenhang mit Spahns Rücktritt. Der größte Lügner und Wahlbetrüger, Vorsitzender der Partei, die nun im Falle Spahn plötzlich ihre „Grundfeste“ wieder entdeckt. Das ist alles nur noch lächerlich.
Keine Partei hat diesem Land je mehr geschadet. Merkels und nun Merz‘ Friedhof füllt sich täglich angesichts der geisteskranken Migrationspolitik. Die Wirtschft bricht zusammen. Der Schuldenberg steigt rasant, Steuern und Abgaben ebenso. Nie wurden wir schlechter regiert.
Man ist es leid, das alles aufzuzählen.
Mattfeld und seine Truppe sollten sich schämen, denn sie sind es, die diesen Wahnsinn abnickten und weiter abnicken.
Mehr als scheinheilige Sprüche, mit denen man allenfalls noch seine Wahlschafe erreicht, kriegen sie nicht über ihre feigen, verlogenen Lippen.

Ingo Frank | So., 19. Juli 2026 - 18:29

von sich aus zurückgetreten ist ohne massiven Druck des Kanzlers der, wenn auch wieder einmal mehr als spät, das Problem erkannte, der glaubt auch, die Drahtbürste wäre ein Kamm 😂😂😂 weil kein Wort der Dehmut und Selbsteinsicht.
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

Franz Jürgens | So., 19. Juli 2026 - 19:54

Auch dieser Abgeordnete gibt im Grunde nur wischiwaschi von sich.
"Die Fraktion zusammenhalten", jaja, damit auch keiner ausschert aus dem suizidalen Weg der Irrsinns -Koalition, der Brandmauer, der Selbstzerstörung.

Dirk Nowotsch | So., 19. Juli 2026 - 20:11

Wie Merz und andere versuchen, von sich und ihren Taten abzulenken! Gegeneinander in einer Partei! Das hilft ihnen aber auch nicht mehr! Ich würde Käfigkämpfe im Bundestag gut finden! Merz gegen Spahn z.B.! Oder Klingbeil gegen Banaszak!? Oder Schlammcatchen... passend zur einseitigen Schlammschlacht, die uns Merz bietet!

Christa Wallau | So., 19. Juli 2026 - 20:32

und unerschütterlichen Wertvorstellungen, wie sie viele Protagnisten der CDU bis in die 80er Jahre des vorig. Jahrhunderts hatten, sucht man in der heutigen Partei, die groteskerweise noch immer das "C" im Namen trägt, vergeblich.
Was sie alle zusammenhält, ist einzig der feste Wille, an der Macht zu bleiben - egal wie.
Mir tun alte Leute leid, die sich noch immer auf die CDU verlassen, weil sie in ihrem Leben nichts anderes gewählt haben u. nicht durchschauen, welch schlimmes Spiel seit Merkels Erscheinen in der Politik mit ihrem Vertrauen gespielt wird.
Jetzt, angesichts der Chuzpe eines Jens Spahn, für sich u. seinen Mann ein Kind zu "kaufen", hätten sich in der Fraktion die Abgeordneten auch nicht gerührt, wenn sie nicht von ihren Wählern aufgerüttelt worden wären.
Die Angst vor weiteren Stimmenverlusten in den neuen Bundeländern war zu groß, um noch zur Tagesordnung überzugehen. Die Meisten, welche die heutige CDU bilden, kann man als Konservativer getrost "vergessen"!

Gisela Hachenberg | So., 19. Juli 2026 - 21:37

Wenn ich in vielen Kommentaren der CDU‘ler lese „ ich habe Jens Spahn zum
Sohn gratuliert“‘ wird mir übel. Ist das Gratulieren in diesem Kontext so wichtig? Für mich als normale Bürgerin bedeutet das, dass im Grunde die meisten kein Problem mit dem Tun von Spahn haben, obwohl fast alle für ein Verbot der Leihmutterschaft waren. Wie hinterhältig und würdelos. Allein die Tatsache, dass bei Bevölkerung und Medien Unruhe herrschte, hat sie dazu gebracht, sein Tun zu bemängeln. Und Mattfeldt betont ständig, dass er ja liberal Denkender ist. Mit anderen Worten, hatte er kein Problem mit Spahn‘s Vorgehen. Aber die nächsten Wahlen, die schlechten Umfragewerte zwicken, mitnichten das „C“ im Namen. Was sind das nur für Politiker heute? Ich kann sie nur noch verachten. Eben das „Sommerinterview“ ( oder wie heißt der Sch…?) mit Merz gesehen. Schlimm, schlimmer geht’s nimmer!!!

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