Frauke Brosius-Gersdorf
Frauke Brosius-Gersdorf / picture alliance / teutopress | -

Causa Brosius-Gersdorf Für einen neuen Umgang mit Plagiatsvorwürfen

Sollten nachgewiesene Plagiate in Doktorarbeiten noch nach Jahrzehnten zum Verlust eines Lehrstuhls führen? Das scheint unverhältnismäßig. Eine Verjährungsfrist wäre angemessen. Auch die Veröffentlichung von Plagiatsvorwürfen kurz vor einer Wahl sollte unterbunden werden.

VON MICHAEL HIPPELI am 24. August 2025 6 min

Autoreninfo

Prof. Dr. Michael Hippeli, LL.M., MBA ist Ministerialrat und Referatsleiter im Hessischen Wirtschaftsministerium. 

So erreichen Sie Michael Hippeli:

Zur Artikelübersicht

Es ist wieder einmal passiert. Seit der Plagiatsaffäre um den früheren Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg im Februar 2011 erschüttern immer wieder neue Plagiatsaffären die deutsche Gesellschaft. Diesmal sollte am 11.07.2025 im Bundestag über den Wahlvorschlag des Wahlausschusses für drei neue Richter am Bundesverfassungsgericht abgestimmt werden, darunter die Potsdamer Juraprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf. 

Doch am Vorabend wies ein bekannter österreichischer Plagiatsjäger auf Textparallelen zwischen der Dissertation von Frauke Brosius-Gersdorf und der Habilitationsschrift ihres Ehemanns Hubertus Gersdorf hin. Die Folge ist bekannt: Teile der Unionsfraktion erklärten, Frauke Brosius-Gersdorf auch deswegen nicht wählen zu wollen. Aufgrund der unsicheren, aber erforderlichen Zweidrittelmehrheit wurde die Wahl aller drei Kandidaten dann zunächst verschoben. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.