Es ist wieder einmal passiert. Seit der Plagiatsaffäre um den früheren Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg im Februar 2011 erschüttern immer wieder neue Plagiatsaffären die deutsche Gesellschaft. Diesmal sollte am 11.07.2025 im Bundestag über den Wahlvorschlag des Wahlausschusses für drei neue Richter am Bundesverfassungsgericht abgestimmt werden, darunter die Potsdamer Juraprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf.

Doch am Vorabend wies ein bekannter österreichischer Plagiatsjäger auf Textparallelen zwischen der Dissertation von Frauke Brosius-Gersdorf und der Habilitationsschrift ihres Ehemanns Hubertus Gersdorf hin. Die Folge ist bekannt: Teile der Unionsfraktion erklärten, Frauke Brosius-Gersdorf auch deswegen nicht wählen zu wollen. Aufgrund der unsicheren, aber erforderlichen Zweidrittelmehrheit wurde die Wahl aller drei Kandidaten dann zunächst verschoben.