Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

In einem Gerichtsverfahren um die verschwundenen Millionen der SED stellte der damalige Bundesschatzmeister der Linken Karl Holluba 2009 an Eides Statt fest: „Die Linke ist rechtsidentisch mit der Linkspartei.PDS, die es seit 2005 gab, und der PDS, die es vorher gab, und der SED, die es vorher gab.“ In der Tat handelt es sich bei der Linken nicht, wie vielfach zu lesen ist, um die Nachfolgepartei der SED, sondern um die umbenannte DDR-Staatspartei.

Nun ist die Linke von heute nicht mehr die SED; zweifellos hat sie ihren Frieden mit der Demokratie und dem Rechtsstaat gemacht. Doch reagieren viele Genossen allergisch, wenn man sie daran erinnert, dass die SED diktatorisch regiert hat und die Menschen obendrein unter ihrer Marx- und Murks-Wirtschaft zu leiden hatten. Eines dem Westen vergleichbaren Wohlstands konnte sich allenfalls die Nomenklatura erfreuen.