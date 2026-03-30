Auf komplexe Fragen gibt es bekanntlich keine einfachen Antworten – diese allgemein gültige Regel im Kampf gegen alles „Rechtspopulistische“ scheint offenbar nicht zu gelten, geht es um die Durchsetzung der eigenen politischen Agenda. So hat es der öffentlich-rechtliche Rundfunk gestern mit Caren Miosga geschafft, auf das höchst komplexe Thema der sogenannten „Digitalen Gewalt“ – ein Fachbegriff, der es unmerklich geschafft hat, sich in den allgemein gültigen Wortschatz unserer Zeit zu schmuggeln – gesellschaftlich bequeme und juristisch unterkomplexe Lösungsansätze zu finden. Kein Wunder, denn das passiert, wenn man eine Talkshow mit Gästen ausstattet, deren Meinungen sich nur im Promillebereich unterscheiden – und noch weniger ist es ein Wunder, dass dies im ÖRR geschieht, dessen Expertise in Sachen einseitiger Berichterstattung somit wieder einmal bestätigt wurde.

„Ich wurde virtuell vergewaltigt“, dieser Satz zirkuliert seit eineinhalb Wochen durch die Schlagzeilen, Talkshow-Runden und Wohnzimmer der Republik. Er und die dahinterliegende Geschichte von Collien Fernandes klingen brutal, hart und klar verurteilenswert. Weniger klar und im direkten Gegensatz dazu steht jedoch alles andere, was diesen Fall betrifft: der konkrete Tatsachenbestand, die Äußerungen Fernandes’ und des Beschuldigten sowie die Vorabberichte rund um gestrige Sendung.

Wirbel schon vor der Sendung

Die abendlich stattfindende Debattenrunde sorgte bereits Stunden vor ihrer Ausstrahlung für Aufsehen. Grund war die Gästeauswahl: Geplant waren Collien Fernandes, die Justizministerin Stefanie Hubig und Ronen Steinke, leitender Redakteur für Rechtspolitik der Süddeutschen Zeitung. Große Kritik dazu gab es vonseiten des Anwalts des mutmaßlichen Täters Christian Ulmen, Christian Schertz. Laut Schertz sei die Einseitigkeit der Gästeauswahl höchst problematisch – gerade aufgrund des laufenden Status des Gerichtsverfahrens.

Daraufhin bot er sich selbst als weiteren Gast für die Talkrunde an – und wurde mit der Begründung, die Runde sei bereits voll, abgelehnt. Gleichzeitig wurde ein anderer Gast in das Podium geladen: Theresia Crone, Jurastudentin und Aktivistin, laut eigenen Aussagen „Überlebende“ digitaler Gewalt – offenbar stieß Schertz’ Forderung nach Ausgewogenheit in der Gästeauswahl im Redaktionsteam der ARD auf nicht allzu großes Interesse.

Doch nicht nur die Gästeauswahl zeigt, dass hier ein Framing geschieht – und dieses von der ARD sehr gut beherrscht wird: Die später eher sachlich orientierte Debatte wird in ein emotional aufgeladenes, weich gepolstertes Setting gebettet, indem zu Beginn im persönlichen Zweiergespräch zwischen Miosga und Fernandes die brisanten und fraglos verstörenden Details des Falls besprochen werden. Das Gespräch erinnert an einen vertraulichen Austausch zweier enger Freundinnen beim konspirativen Morgenbrunch. Während Fernandes dabei nicht nur durch ihre Aufmachung aus modernem Anzug und passenden Turnschuhen selbstbewusst, gefasst und in ihren Ausführungen klar wirkt, leidet Miosga mit fast schon schwesterlichem Mitgefühl mit und gibt Fernandes’ Aussagen durch Fragen wie „Wie war das für Sie?“, „Was haben Sie dabei gefühlt?“ und „Was wünschen Sie sich jetzt?“ die, mangels fehlender inhaltlicher, nötige emotionale Eindeutigkeit.

Denn dem aufmerksamen Hörer, dem ein Blick durch das aufgespannte, höchst emotionalisierte Dickicht gelingt, werden erste Ungereimtheiten bereits in der Schilderung von Fernandes aufgefallen sein: Eine der wohl eklatantesten Stellen der ganzen Sendung offenbart sich, als Fernandes über den genauen Vorwurf, der erhoben wird, aufklärt. Was zuvor – dem Vorwurf von Verschwörungstheorien vorbeugend – nur vorsichtig geraunt wurde, wird hier plötzlich glasklar: Es ging im Fall Fernandes nie um Deepfakes. Wörtlich sagt sie: „[Es waren] Videos und Fotos, die so wirken sollten, als habe ich mich selbst beim Sex gefilmt oder nackt fotografiert.“ Auf Nachfrage von Miosga bestätigt sie: Dies seien echte Videos und Fotos von Pornodarstellerinnen gewesen und niemals KI-generierte Videos.

Emotional klar, inhaltlich fragwürdig

Diese Stelle offenbart die schiere Skurrilität des Falles und lässt viele Fragen offen: Warum wurde tagelang berichtet, Fernandes sei Opfer von Deepfake-Material geworden? Warum dient ihr Fall als Anlass, genau in diesem Bereich die Gesetzeslage zu verschärfen? Warum fällt die intensive Behandlung des Falls Fernandes ausgerechnet in einen Zeitpunkt, kurz nachdem eine Verschärfung der Gesetzeslage beschlossen wurde? Und welche Rolle spielt dabei die durch staatliche Gelder üppig ausgestattete NGO „HateAid“, deren Geschäftsführerin Joesphine Ballon auch in dieser Sendung als einzuordnende „Expertin“ einen Auftritt genießen durfte und eng mit Fernandes in ihren aktivistischen Tätigkeiten zusammenarbeitet?

Ungeachtet der eindeutigen Uneindeutigkeit des Falles wird im weiteren Verlauf der Sendung munter weiter über Deepfakes und deren zwingendes Verbot gesprochen, nicht zuletzt dadurch, dass durch Theresia Crone eine weitere, fraglos abscheuliche, jedoch emotional ausgeschlachtete Geschichte dargelegt – böse Zungen würden sagen: platziert – wird. Sie dient als Testimonial für die dramatischen Auswirkungen der „digitalen Gewalt“, Steinke als scheinbar neutraler Einordner und Hubig als politische Instanz, die die hochemotionalen Schilderungen in politische Konsequenzen umgießt. Diese dreigliedrige Symbiose funktioniert rhetorisch nahezu perfekt und lässt kaum Raum für Zweifel an den daraus abgeleiteten politischen Konsequenzen.

Die Faktenlage ist dürftig, umso größer jedoch der zwangsläufige und daher wenig überraschende Aufschrei: Was kann, ja was muss die Politik denn jetzt tun? Interessant sind die dargelegten Pläne des Justizministeriums tatsächlich: Geplant ist, dass künftig insbesondere die Herstellung und Verbreitung pornografischer Deepfakes strafbar wird, also Inhalte, die Personen ohne deren Einwilligung in sexualisierten Kontexten zeigen – zugleich sollen Ermittlungen erleichtert werden, etwa durch besseren Zugriff auf IP-Adressen und Nutzungsdaten, um Täter überhaupt identifizieren zu können. Und damit jedoch nicht genug: Darüber hinaus ist vorgesehen, auch die Verbreitung nicht-sexualisierter Deepfakes unter Strafe zu stellen, sofern sie geeignet sind, Personen herabzuwürdigen, zu täuschen oder in ihrem Ansehen zu schädigen.

Und trotz dieser offensichtlich ambivalent zu interpretierenden Maßnahmen wird der Kuschelkurs auch in der Diskutantenrunde fleißig fortgesetzt. Fragen nach der genauen Bedeutung von „Herabwürdigung“, „Täuschung“ oder „Ansehensschädigung“ werden angesichts der zuvor dargelegten Dringlichkeit kaum gestellt, Kritik an diesen die persönlichen Freiheitsrechte in erheblichem Maße einschränkenden Vorstöße kaum geäußert, Fragen zur juristischen Machbarkeit gänzlich ignoriert.

Die überforderte politische Reaktion wirkt autoritär

Dabei ist die Thematik vieles – nur nicht zwingend politisch zu lösen. Müssten wir uns nicht vielmehr fragen, wie ein gesellschaftlicher Umgang mit Gewalt gegen Frauen und den sich ständig wandelnden digitalen Möglichkeiten aussehen kann? Diese Frage erfordert persönliches Verantwortungsbewusstsein weit mehr als politische Intervention – und ist gerade deshalb ungleich schwerer zu beantworten.

Doch statt sich dem tatsächlich Entscheidenden zu widmen, verzweigt sich die Debatte schnell ins Unterkomplexe: Gesprochen wird über das Patriarchat, über toxische Männlichkeit, ein konservatives Rollenbild wird monokausal als Auslöser sexualisierter Gewalt im Internet herangezogen. Auch Friedrich Merz erhält seine provisorische Tracht Prügel: Sein Kommentar zur überdurchschnittlichen Repräsentanz ausländischer Tatverdächtiger in Sexualstrafdelikten sei unangebracht, sein fehlendes Mitgefühl gegenüber den oftmals aggressiv auftretenden, männerverachtenden Feministinnen auf der Straße entlarvend.

Das Ganze gipfelt in einer Aussage Crones, die fordert, den Täterbegriff nicht mehr ausschließlich strafrechtlich zu verstehen; so seien ihrer Meinung nach bereits diejenigen „Mittäter“, die bei der Äußerung eines sexistischen Witzes auch nur zugehört hätten. Die Aussage, die fassungslos und ungläubig zurücklässt, steht sinnbildlich für eine Sendung, die eine ungeklärte und sich teilweise widersprechende Faktenlage als gegeben ansieht, um Gesetze zu fordern, die eklatante Freiheitseingriffe implizieren.

Fassen wir zusammen: Der Fall Fernandes stellt uns vor ein chaotisches Allerlei aus emotionaler Aufladung, persönlicher Verletzung, gesellschaftlicher Hysterie und fehlender, jedoch dringend benötigter, juristischer Kühnheit. Aus schierer Überforderung wird nach politischen Reaktionen geschrien – und dabei dank der durch Fernandes’ Schilderungen gelieferten moralischen Legitimation anscheinend alles hingenommen, auch autoritär angehauchte Eingriffe in die digitale Bewegungsfreiheit.

Am Ende bleibt das Drama rund um Collien Fernandes eines, das an Komplexität kaum zu überbieten ist. Es ist ein Thema, das viele Bereiche unseres Lebens berührt – und das der öffentlich-rechtliche Rundfunk einmal mehr nicht adäquat abzubilden vermag. Das ist beunruhigend, birgt es doch gleichzeitig das Potenzial, stark über unsere persönliche Freiheit zu walten.