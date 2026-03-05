Bye, bye Bürgergeld - Die „neue Grundsicherung“ ist nur ein neuer Name

Das Bürgergeld, einst Prunkstück der SPD zu Ampel-Zeiten, wird Ende Juni durch die „neue Grundsicherung“ ersetzt. Die CDU/CSU spricht von einem Erfolg. Aber die Einsparungen bleiben weit hinter ihren Wahlkampfversprechen zurück.