- Die „neue Grundsicherung“ ist nur ein neuer Name
Das Bürgergeld, einst Prunkstück der SPD zu Ampel-Zeiten, wird Ende Juni durch die „neue Grundsicherung“ ersetzt. Die CDU/CSU spricht von einem Erfolg. Aber die Einsparungen bleiben weit hinter ihren Wahlkampfversprechen zurück.
Wie schön, dass sich die Koalitionspartner einmal einig sind. Beim Ersatz des Bürgergeldes durch die „neue Grundsicherung“ loben sie sich selbst. „Wir haben im Ergebnis eine gute Reform, mit der wir Menschen helfen, die Unterstützung brauchen, und mit der wir mehr Mitwirkung erwarten“, schwärmt Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas. Das sei „sozial gerecht und wirtschaftlich vernünftig“. Und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann pflichtet ihr bei: „Mit der neuen Grundsicherung schaffen wir neue Gerechtigkeit im Sozialsystem und damit auch größere Akzeptanz.“ Das trifft alles zu. Doch stehen weder Union noch SPD als große Sieger da. Für die Sozialdemokraten ist das neue Gesetz eine Niederlage und für die CDU/CSU nur ein kleiner Erfolg.
