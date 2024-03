Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Damit hatte kaum noch jemand gerechnet: Nachdem sie mehr als drei Jahrzehnte abgetaucht war, konnte die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette vor wenigen Tagen in Berlin festgenommen werden. Zwei ihrer Komplizen, Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub, sind allerdings weiterhin auf der Flucht, nach ihnen wird intensiv fahndet. Aber um wen handelt es sich bei diesen drei Vertretern der sogenannten Dritten RAF-Generation überhaupt? Was wird ihnen zur Last gelegt? Und wie gelang es den Sicherheitsbehörden, Daniela Klette letztlich doch noch dingfest zu machen?

Darüber spricht Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier in dieser Ausgabe des Podcasts Politik mit Butz Peters, einem der führenden deutschen RAF-Experten. Es geht aber auch um die Geschichte der RAF insgesamt und darum, wie sie sich im Laufe der Jahre gewandelt hat. Nicht zuletzt zieht Butz Peters einen Vergleich zwischen den Attentaten der deutschen Linksterroristen und der jüngst erfolgten Sabotage-Aktion gegen das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin. Außerdem beantwortet er die Frage, ob sich aus den Aktivitäten von Gruppen wie „Letzte Generation“ so etwas wie eine „Klima-RAF“ entwickeln könnte.

Butz Peters (li.) und Alexander Marguier in der Cicero-Redaktion / Dominik Herrmann

Das Gespräch wurde am 6. März 2024 aufgezeichnet.

