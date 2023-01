Es war der größte Kunstraub in der deutschen Nachkriegsgeschichte: In den frühen Morgenstunden des 25. November 2019 drangen zwei Täter in Dresdens historisches Grüne Gewölbe ein, schlichen bis zum Juwelenzimmer vor – und hackten dort mit einer Axt jene Vitrine auf, in der die „Kronjuwelen Sachsens“ lagen. Die Beute: 21 Schmuckstücke, besetzt mit mehr als 4100 Diamanten und Brillanten im Wert von insgesamt 113 Millionen Euro. Aber die eigentliche Bedeutung lässt sich mit Zahlen nicht bemessen, denn viele Preziosen gehörten einst Sachsens Sonnenkönig August dem Starken und sind ohnehin Teil des kulturhistorischen Erbes des Freistaats.

Zuerst herrschte in Dresden großes Rätselraten, denn das Grüne Gewölbe galt eigentlich als uneinnehmbar. Wer konnte also hinter diesem spektakulären Raub stecken? Ein knappes Jahr später wurden dann bei einer Razzia zahlreiche Wohnungen, Läden und Garagen in Berlin durchsucht; die Polizei nahm drei Tatverdächtige aus dem berüchtigten Remmo-Clan wegen des Vorwurfs schweren Bandendiebstahls und der Brandstiftung fest. Der anschließende Prozess vor dem Dresdener Landgericht wiederum war bisher mindestens ebenso spektakulär wie die Tat selbst – nicht zuletzt, weil kurz vor Weihnachten völlig überraschend ein Großteil der erbeuteten Schmuckstücke wieder auftauchte. Die Übergabe der Juwelen erfolgte in einer Berliner Anwaltskanzlei, die Einzelheiten des Deals zwischen dem Remmo-Clan und den Strafverfolgungsbehörden sind dubios.

Cicero-Autor Butz Peters hat den Grüne-Gewölbe-Prozess von Beginn an verfolgt und kennt bisher unbekannte Details. Im Podcast spricht er mit Alexander Marguier über die Hintergründe der Tat: Warum nahm der Jahrhundert-Raub seinen Ausgang mit einer harmlos erscheinenden Klassenfahrt? Ging es den Tätern letztlich sogar um eine Art Mutprobe, mit der sie im kriminellen Milieu Berlins angeben wollten? Und wie ist es eigentlich um die Sicherheit kulturhistorischer Schätze in deutschen Museen ganz grundsätzlich bestellt? Wer Peters zuhört, dem wird schnell klar: Dieser Einbruch ist eine von vorn bis hinten haarsträubende Angelegenheit, die eigentlich niemals hätte passieren dürfen.

Das Gespräch wurde am 19. Januar 2023 aufgezeichnet.

