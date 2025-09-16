Szene aus dem Film „Civil War“
Aus Gegnern werden Feinde Die Mentalität des Bürgerkriegs zieht herauf

Heidi Reichinnek und andere linke Politiker zeigen bereits die Mentalität des Bürgerkrieges. Reaktionen auf den Kirk-Mord zeigen: Andersdenkende sind für sie Feinde, die kein Mitgefühl verdienen. So erscheint Gewalt schließlich akzeptabel oder sogar notwendig.

VON FERDINAND KNAUSS am 17. September 2025 9 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Nicht ein einziger Satz des Mitleids mit dem ermordeten Charlie Kirk kam Heidi Reichinnek über die Lippen im Interview mit Caren Miosga. „Ich bin irritiert, dass dieser ultrarechte Nationalist an vielen Stellen so betrauert wird“, sagt sie mit angewidertem Gesichtsausdruck. Und: „Ich bin irritiert, dass die Junge Union einen Trauerpost schickt, wenn man überlegt, was das für eine Person ist.“ 

Ähnlich die verharmlosende Reaktion der Parteivorsitzenden Ines Schwerdtner gegenüber Welt-TV: Es sei „der falsche Weg, … politische Gewalt, auch wenn sie von Rechten kommt, mit solchen Attentaten zu beantworten“. Auch von ihr also eine dreiste Schuldumkehr und glatte Lüge: Kirk hat nie Gewalt ausgeübt.

Mehr lesen über

Wolfgang Borchardt | Mi., 17. September 2025 - 13:35

für Bürgerkriege unempfänglich, solange es keine existenziellen Bedrohungen gibt. Ein Vorteil für großmäulige Extremisten aller Coleur. Nachdem die Straftaten im Bundestag deutlich zugenommen haben, gilt es, hier schon mal mit der Verteidigung "unserer" Demokratie zu beginnen. Dazu werden - endlich - die Befugnisse der am und im Bundestag tätigen Polizisten klarer als bisher geregelt. Und die wird sich gegebenenfalls auf die demokratischen Fraktionen verlassen können, wenn der demokratische Bundestag gegen die nicht demokratischen Fraktionen verteidigt werden muss. Vielleicht kann durch den Entzug der Hausausweise Waffengewalt vermieden werden? Zu wünschen wäre es.

Urban Will | Mi., 17. September 2025 - 13:40

guter. Dem Autor war beim Verfassen wohl noch nicht bekannt, dass der ÖRR mit seinem Dreckwerfen in Richtung des ermordeten Kirk noch nachlegte. Der „Satiriker" Florian Schroeder verglich ihn mit Hitler.Tiefer kann man nicht mehr sinken. Zwangsfinanziert. Eine Schande für dieses Land, aber der US-Regierung wird das nicht entgehen, hoffe ich. Auch nicht das ekelhafte, feige Schweigen des Kanzlers. Man wird dieses zum shithole verkommene Land aus einem neuen Blickwinkel sehen, da bin ich mir sicher.
Ja, ein Bürgerkrieg ist nicht mehr unwahrscheinlich. Mir ist seit ein paar Tagen vieles noch klarer.
Allertiefste Menschenverachtung, die auch Morde relativiert und in Kauf nimmt, in der obersten Politik (Linke und Grüne), ekelhaftester, ebenfalls menschenverachtender, zu linksgrünwokem Aktivismus verkommener „Journalismus“ beim ÖRR.
Und eine nur noch als kläglicher Haufen zu bezeichnete „Christenunion“ mit einem feigen, unfähigen, armseligen Kanzler an der Spitze.
Pfui Teufel.

Jürgen Goldack | Mi., 17. September 2025 - 14:15

Wenn man die Vita dieser beiden "Damen" Reichinnek und Schwerdtner liest dürfte für jeden politisch mittig angesiedelten Bürger klar sein: Von denen kann nichts Vernünftiges kommen. Auch das "Politik"wissenschaft"-Studium" auf der FU Berlin lässt im Normalfall Böses ahnen. (Felix Huber dürfte wohl eine rühmliche Ausnahme sein!). Da die Mehrzahl der extrem links angesiedelten Politstatisten wie auch Obermacher wie Merz, Bas, Kling-das-Beil und wohl auch ein Thorsten Frei unter permanentem Verfolgungswahn durch einfach zu intelligente Mitte-Rechts angesiedelte Politiker, zumeist mit Hirn ausgestattet, leiden reduziert sich das zur Verfügung stehend Waffenarsenal halt auf Verleumdung, Verunglimpfung, unbewiesener Unterstellungen und wenn's nichts kostet auch Befürwortung von Mord und Totschlag (Antifa). Der politische Dialog ist out denn der setzt Sachkenntnis und einfach Denkvermögen voraus. Wo Wüste ist hat ein Baum halt keine Chance - besonders wenn der geeignete Gärtner fehlt!

Ernst-Günther Konrad | Mi., 17. September 2025 - 14:40

Solche Vorgänge gebären erst "kranke radikalisierte Einzeltäter" oder aber führt zur Bildung radikaler extremistischer Terrorgruppen, wie die RAF oder NSU. Inzwischen spricht Thomas Strobl IM BW offen vom linken und islamistischen Terrorismus in Deutschland und fordert den Kampf dagegen ein. ANTIFA und andere Organisationen haben sich längst zu solchen entwickelt. Da wird gezielt gegen Andersdenkende vorgegangen, Sachen beschädigt. Und jetzt nach dem Anschlag gegen KIRK, kann es morgen eines sog. "rechten Attentäter" geben, der wen auch immer auf der vermeintlich "linken" Seite tötet. Und wenn es in den USA solche kranken oder fanatisierten Geister gibt, gibt es sie auch bei uns in allen Bereichen. Und wenn LINKE den Tod Kirk feiern, werden sog. "rechte" provziert und glauben sich rächen zu müssen und dann umgekehrt die LINKEN. Somit wird die Spirale der Gewalt weiter gedreht. Dabei sollten alle - unabhängig ihrer politischen Gesinnung - Gewalt ächten. Und gerade das tun LINKE nicht.

Karl-Heinz Weiß | Mi., 17. September 2025 - 15:16

"Klammheimliche Freude" über einen politischen Mord gab es in Deutschland bereits 1977, zu gesellschaftlich wesentlich ruhigeren Zeiten. Die heutigen digitalen "Echokammern“ sind ein sehr ernstzunehmendes Phänomen. Wenn Medienschaffende Teil davon werden, ist das beunruhigend. Die aktuellen Vorgänge im ZDF und NDR sind nur die Spitze des Eisbergs. Moralgetöse statt Berichterstattung. Die ÖR-Medien haben viel zu lange ihre Pflichten nicht erfüllt.

Chris Groll | Mi., 17. September 2025 - 16:00

Alles was Sie hier beschreiben, geht doch zur Zeit nur von Linkswoken aus. Einschl. des politmedialen Komplexes, der ebenso linkswoke ist. Bisher haben diese Institutionen Halbwahrheiten, Weglassen und Diffamieren praktiziert. Mittlerweile sind sie zum offensichtlichen Lügen übergegangen.
Es sind immer nur die Linken. Die Aussagn der gesamten Linken sind menschenverachtend, inhuman und teilweise mörderisch. Es ist das, was sie mit Islamisten gemeinsam haben.
Habe so etwas von Konservativen selten bis nie gehört.

Stefan | Mi., 17. September 2025 - 16:00

Mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit hat das alles wohl eher nichts mehr zu tun.
Aus Bananenrepubliken kennt man beispielsweise den versuchten Umsturz der Regierungen eines Che Guevara, der den Völkern Südamerikas die "Freiheit" bringen wollte ...das Ende ist bekannt.
Oder der "Arabische Frühling", eher zu einem Permafrost geworden.
Nun kommt die Linke daher und möchte offensichtlich die Zustände der "Weimarer Republik" heraufbeschwören ... auch dieses Ende ist bekannt und hatte zur Folge, daß Europa in großen Teilen in Schutt und Asche lag.
Nicht zuletzt das Unrechtssystem der DDR zu vergessen, aus der ehemaligen SED geht die Linke ja hervor ...
Und was tut unser Kanzler Friedrich Merz, er beweint was zu verhindern gewesen wäre, betrauert die Toten und vergisst dabei die Lebenden in Deutschland ausreichend zu schützen.
Das Karussell auf dem wir alle sitzen nimmt immer mehr Fahrt auf und es ist wohl lediglich eine Frage der Zeit, bis die ersten rausgeschleudert werden.

Maria Fischer | Mi., 17. September 2025 - 16:02

Wer die Anfänge der RAF kennt, ahnt Schlimmes.
Inzwischen brauchen potenzielle Linksextreme keine Kooperationspartner mehr in Nahost aufsuchen, sie leben in Deutschland.
Ich mache mir inzwischen Sorgen über das Wohlergehen von Politiker, Journalisten etc.
Die Bedrohung durch Rechts- und Linksradikale ist Besorgniserregend.

Berhard Kessler | Mi., 17. September 2025 - 16:37

... im klassischen Sinne muss inzwischen hinterfragt werden. Wie im Fall Kirk zeigt sich überall, welche vermeintlich Linken sich in zustimmenden Kommentaren in Wirklichkeit demaskiert haben: zu kurz gekommene Versager, unproduktive Ausnutzer, hasserfüllte Zerstörer der Gesellschaft, Gewaltbereite ohne Anstand, Erziehung, Bildung, faschistoider Auswuchs der Wohlstandsgesellschaft.

Konstantin Richter | Mi., 17. September 2025 - 17:22

Was Reichinnek und Nietzard sagen ist nur konsequent. Laut Clausewitz ist der Krieg eine "bloße" Fortsetzung der Politik. Nur - wer Wind sät erntet Sturm.

