- Die Mentalität des Bürgerkriegs zieht herauf
Heidi Reichinnek und andere linke Politiker zeigen bereits die Mentalität des Bürgerkrieges. Reaktionen auf den Kirk-Mord zeigen: Andersdenkende sind für sie Feinde, die kein Mitgefühl verdienen. So erscheint Gewalt schließlich akzeptabel oder sogar notwendig.
Nicht ein einziger Satz des Mitleids mit dem ermordeten Charlie Kirk kam Heidi Reichinnek über die Lippen im Interview mit Caren Miosga. „Ich bin irritiert, dass dieser ultrarechte Nationalist an vielen Stellen so betrauert wird“, sagt sie mit angewidertem Gesichtsausdruck. Und: „Ich bin irritiert, dass die Junge Union einen Trauerpost schickt, wenn man überlegt, was das für eine Person ist.“
Ähnlich die verharmlosende Reaktion der Parteivorsitzenden Ines Schwerdtner gegenüber Welt-TV: Es sei „der falsche Weg, … politische Gewalt, auch wenn sie von Rechten kommt, mit solchen Attentaten zu beantworten“. Auch von ihr also eine dreiste Schuldumkehr und glatte Lüge: Kirk hat nie Gewalt ausgeübt.
