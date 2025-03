Politische Bildung ist eine wichtige Angelegenheit. Neben der Schule ist der zentrale Akteur auf diesem Feld die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), eine nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums, die gerade wieder den beliebten Wahl-O-Mat aufgelegt hat. Acht Jahre lang habe ich die Arbeit der bpb im Wissenschaftlichen Beirat beobachtet und ihre Arbeit begleitet. Die Bilanz ist ernüchternd.

Maßgeblich für die Arbeit der bpb ist der sogenannte Beutelsbacher Konsens von 1976. Demnach sollen in der Gesellschaft kontrovers diskutierte Themen auch so dargestellt und insbesondere Jugendliche nicht mit einer Meinung überwältigt werden. Vielmehr sollen sie in die Lage versetzt werden, sich eigenständig eine fundierte Meinung zu bilden.

Unverhohlene Identitätspolitik

Schaut man sich das niedrigschwellige Angebot der bpb an, deren Etat nun auf über 100 Millionen Euro steigen soll, dann springt ins Auge, das von Ausgewogenheit oder politischer Zurückhaltung keine Rede sein kann. So werden radikale Kampfschriften von Annika Brockschmidt, Max Czollek, Ibram X. Kendi oder Andreas Speit angeboten, Autoren also, die aus dem ganz linken Spektrum stammen und unverhohlen Identitätspolitik betreiben. Gegenstücke fehlen vollständig, kein Thilo Sarrazin, kein Ruud Koopmanns, nicht einmal Susanne Schröter, selbst Mitglied im Beirat, werden verlegt.

Als Kooperationspartner werden Linksaußen-Einrichtungen wie die Amadeu Antonio Stiftung mit Steuermitteln bedacht, die eine dezidierte Agenda verfolgen. Als Faktenchecker konnte man den Youtuber Rezo gewinnen. Das Instagram-Angebot „Say my name“ gibt ausschließlich die Perspektive sich diskriminiert fühlender Migranten und Moslems wieder, und auf Twitter stellt die bpb klar, dass die deutsche Gesellschaft natürlich rassistisch sei. Selbst das Thema Islamismus wird in vielen Publikationen der bpb als Ergebnis vermeintlicher antimuslimischer Diskriminierungserfahrungen verharmlost. In einem Youtube-Film wurde das „Sommermärchen“ von 2006 für heutigen Nationalismus verantwortlich gemacht. Der Film musste nach öffentlicher Empörung zurückgezogen werden.

Das gesellschaftlich offensichtlich kontrovers diskutierte Politikfeld Migration wird mit der Perspektive bearbeitet, dass Migration immer zu befürworten sei und alle Probleme auf den Rassismus der Aufnahmegesellschaft zurückzuführen seien. Die mörderischen Kosten der Open-Borders-Politik wurden seitens der bpb nie thematisiert. Die Opfer und Angehörigen der Opfer von Aschaffenburg, Bad Oyenhausen, Brockstedt, Freiburg, Kandel, Mannheim, Solingen, Würzburg usw. usf., erhalten keine Stimme oder Würdigung, ihre Namen bleiben ungenannt.

Drohungen gegen Kritiker

Meine Versuche, auf diese Schieflage hinzuweisen, wurden vom durchaus sympathischen und geschickten Langzeitpräsidenten der bpb, dem vormaligen SPD-Politiker Thomas Krüger, mit Verweis auf seine Widerstandsgeschichte in der DDR abgetan, damit zwei Dinge verknüpft, die nichts miteinander zu tun haben.

Als ich auf die BKA-Statistik zur politisch motivierten Kriminalität hinwies, der zufolge in der letzten Dekade die Anzahl linksextremer Gewalttaten meistens höher war als diejenige rechtsextremer, kam es zum Eklat. Für den Duzfreund von Präsident Krüger, Haci Halil Uslucan, Leiter des Zentrums für Türkeistudien und Integrationsforschung, war das zu viel an kognitiver Dissonanz. Als ich dann in der NZZ mit einer sehr zurückhaltenden Kritik an der bpb zitiert wurde, drohte Uslucan mir explizit, sein Netzwerk gegen mich zu mobilisieren. Die bpb rief zwei Personalversammlungen ein, um sich von mir zu distanzieren. Kritik ist im System nicht vorgesehen. Stattdessen wird der neue bpb-Standort in Gera mit einer identitätspolitischen Aktivistin besetzt, die explizit ihr Netzwerk zur Bewerbung bei der bpb in ihrem Bereich aufforderte. Das war auch meinen Beiratskollegen zu viel, die Kritik blieb aber auch hier gänzlich folgenlos.

Nun steht die Nachfolge von Präsident Krüger an. Das sollte zunächst nach Gutsherrenart ohne Beteiligung der Öffentlichkeit oder einen überparteilichen Konsens durch die Bundesinnenministerin geschehen. Die Neuwahlen kamen dem zuvor. Für die Zukunft wäre es wünschenswert, dass die Bundeszentrale wieder ein Ort der überparteilichen staatsbürgerlichen Information wird. Derzeit tritt sie eher als eine linksgrüne Vorfeldorganisation in Erscheinung, die unfreiwillig Wahlwerbung für die AfD macht.