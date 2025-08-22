Wachbataillon
Soldaten des Wachbataillons / picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Geld in Hülle und Fülle für die Bundeswehr Die fatale Nebenwirkung des Sondervermögens

Das nach oben offene Sondervermögen hat bei der Bundeswehr und der politischen Führung schon jetzt ein verändertes Verhältnis zum Umgang mit Geld zur Folge.

VON RICHARD DREXL am 24. August 2025 9 min

Autoreninfo

Richard Drexl ist Oberst außer Dienst der Luftwaffe mit unter anderem langjährigen Erfahrungen im Bundesministerium der Verteidigung

So erreichen Sie Richard Drexl:

Zur Artikelübersicht

Mit einer Ankündigung von historischer Tragweite hat Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Regierungserklärung den sicherheitspolitischen Kurs Deutschlands neu justiert: Die Bundeswehr solle zur stärksten Armee Europas werden – ausgestattet mit allen finanziellen, personellen und strukturellen Mitteln, die es dafür brauche. In den nächsten Haushaltsjahren soll das Diktat von US-Präsident Trump nach fünf Prozent Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) umgesetzt werden, davon 1,5 Prozent für Infrastruktur. Die Ära haushaltspolitischer Zurückhaltung ist damit Geschichte. Donald Trumps unverhohlene Drohungen haben gewirkt.

So überfällig es ist, der äußeren Sicherheit unseres Landes angesichts der Weltlage eine angemessene Priorität einzuräumen, so sehr sind die Folgen dieser Neuausrichtung Deutschlands in ökonomischer, politischer und gesellschaftlicher Hinsicht in den Blick zu nehmen. Was bedeutet diese Kehrtwende in der Praxis? Und werden unter Verteidigungsminister Boris Pistorius die richtigen Ansätze verfolgt, „um die vielen PS auch auf die Straße zu bringen“?

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.