- Die fatale Nebenwirkung des Sondervermögens
Das nach oben offene Sondervermögen hat bei der Bundeswehr und der politischen Führung schon jetzt ein verändertes Verhältnis zum Umgang mit Geld zur Folge.
Mit einer Ankündigung von historischer Tragweite hat Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Regierungserklärung den sicherheitspolitischen Kurs Deutschlands neu justiert: Die Bundeswehr solle zur stärksten Armee Europas werden – ausgestattet mit allen finanziellen, personellen und strukturellen Mitteln, die es dafür brauche. In den nächsten Haushaltsjahren soll das Diktat von US-Präsident Trump nach fünf Prozent Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) umgesetzt werden, davon 1,5 Prozent für Infrastruktur. Die Ära haushaltspolitischer Zurückhaltung ist damit Geschichte. Donald Trumps unverhohlene Drohungen haben gewirkt.
So überfällig es ist, der äußeren Sicherheit unseres Landes angesichts der Weltlage eine angemessene Priorität einzuräumen, so sehr sind die Folgen dieser Neuausrichtung Deutschlands in ökonomischer, politischer und gesellschaftlicher Hinsicht in den Blick zu nehmen. Was bedeutet diese Kehrtwende in der Praxis? Und werden unter Verteidigungsminister Boris Pistorius die richtigen Ansätze verfolgt, „um die vielen PS auch auf die Straße zu bringen“?
Ohne Abo Lesen
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.