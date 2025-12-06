- Der neue Wehrdienst als finanzpolitisches Kamikaze-Projekt
Der „neue Wehrdienst“ ist ein milliardenschweres Fiasko in Tarnfarben, das kaum wieder zu korrigieren ist. Es stellt mit überteuert eingekauften Soldaten weder die Einsatzbereitschaft sicher, noch ist es gesellschaftlich fair austariert.
Der Bundestag hat nach monatelangem Ringen das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz beschlossen. Auf möglichst freiwilliger Basis soll ein massiver Aufbau der Streitkräfte erfolgen. Falls nicht wie erhofft die Rekrutenzahlen steigen werden, kann später mit einem weiteren Gesetz eine „Bedarfswehrpflicht“ eingeführt werden. Der von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Aussicht gestellte „entscheidende Schritt für die Verteidigungsfähigkeit“ ist allerdings eher eine Mischung aus Verzweiflungstat und finanzpolitischem Blindflug.
