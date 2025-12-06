Bundeswehr - Der neue Wehrdienst als finanzpolitisches Kamikaze-Projekt

Der „neue Wehrdienst“ ist ein milliardenschweres Fiasko in Tarnfarben, das kaum wieder zu korrigieren ist. Es stellt mit überteuert eingekauften Soldaten weder die Einsatzbereitschaft sicher, noch ist es gesellschaftlich fair austariert.