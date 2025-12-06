Soldaten der Bundeswehr
Soldaten der Bundeswehr / picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Bundeswehr Der neue Wehrdienst als finanzpolitisches Kamikaze-Projekt

Der „neue Wehrdienst“ ist ein milliardenschweres Fiasko in Tarnfarben, das kaum wieder zu korrigieren ist. Es stellt mit überteuert eingekauften Soldaten weder die Einsatzbereitschaft sicher, noch ist es gesellschaftlich fair austariert.

VON RICHARD DREXL am 6. Dezember 2025 7 min

Autoreninfo

Richard Drexl ist Oberst außer Dienst der Luftwaffe mit unter anderem langjährigen Erfahrungen im Bundesministerium der Verteidigung

So erreichen Sie Richard Drexl:

Zur Artikelübersicht

Der Bundestag hat nach monatelangem Ringen das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz beschlossen. Auf möglichst freiwilliger Basis soll ein massiver Aufbau der Streitkräfte erfolgen. Falls nicht wie erhofft die Rekrutenzahlen steigen werden, kann später mit einem weiteren Gesetz eine „Bedarfswehrpflicht“ eingeführt werden. Der von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Aussicht gestellte „entscheidende Schritt für die Verteidigungsfähigkeit“ ist allerdings eher eine Mischung aus Verzweiflungstat und finanzpolitischem Blindflug.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Peter William | Sa., 6. Dezember 2025 - 12:15

jungen Menschen nicht komplett verblödet sind wird der Bund eher aussortieren und sich überlegen wen er einstellt. Ein Überangebot an Bewerbungen sollte bei dieser Bezahlung der Fall sein!

Stefan | Sa., 6. Dezember 2025 - 15:59

Bedenken sie, wer für diese Mission Wehrpflicht eigentlich in Frage kommt.
Keine AfD Wähler, keine woken Kinder der roten und grünen Parteianhänger und was dann zum Schluss an wehrfähigem Potential über bleibt ist auf Grund von psychisch und physischen Problemen auch nicht zu gebrauchen.
Wer dann den kampferprobten russischen Battalionen gegenüber steht, fegt dieser wahrscheinlich in einem Handstreich hinfort, wie lästige fliegen von einer Sahnetorte.

Dorothee Sehrt-Irrek | Sa., 6. Dezember 2025 - 12:23

deutlich, worum es dem Autor gehen könnte?
Eine schlagfertige Truppe, zur Not Söldner und vor allem Waffen?
Das kann man auch anders kommunizieren, direkter?
Ich denke, dass es der SPD um die Attraktivität der Bundesrwehr geht und um deren gesellschaftliche Verträglichkeit.
Die Leute* riskieren notfalls ihr Leben zuerst, vor uns.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lars Klingbeil, der aus einem Soldatenhaushalt kommt, die Zusammenhänge etwa nicht einschätzen könnte.
Für den Fall, dass es für einige neu sein könnte, unser "Land" kostet Geld.
Die Pflicht ruft nicht mehr, aber die Regierung könnte evtl. überzeugen.
Bestenfalls sollte man schauen, wo die Stärken der Bundeswehr in Europa liegen könnten.
Ich schaue auf den Verteidigungsfall, nicht auf die Kriegstüchtigkeit.
Es gibt mehrere Bereiche einer Gesellschaft, eines Staates, die größter Ausmerksamkeit bedürfen, auch finanzieller.
Von da aus kann es in/für die Welt gehen, ohne das ist "Flasche" leer?

Jens Böhme | Sa., 6. Dezember 2025 - 13:16

Zuerst muss die Bundeswehr für sich selbst werben: ausreichendes Equipment, vorhandene, moderne Technologien, gute Ausbildungs- und weitere Chancen. Solange man auf technologischer Sparflamme eine Verteidigung aufbaut, befindet man sich militärisch lediglich in der Zeit bis 1989, wo man auf das KnowHow der Alliierten hoffen konnte.

Rainer Mrochen | Sa., 6. Dezember 2025 - 13:21

... mit der Finanzierung; die Steuerdrehschraube geht immer. Allerdings nur so lange, bis das Gewinde aufgerieben ist. Die Sozen arbeiten hart daran. Ist halt deren Genetik. Irgendwie lässt sich immer etwas aus der Gesellschaft pressen, was als soziale Wohltat verkauft werden kann und wenn es nur "Sondervermögen" sind, die zukünftige Generationen abzutragen haben. Alles nur ein Spiel auf Zeit; bis zum großen Reset und der kommt. Gewiss.

IngoFrank | Sa., 6. Dezember 2025 - 14:00

Ich stelle die Frage in den Raum, was bitte war an der GroKo kein Milliarden schweres Fiasko ?
Politik hat ab Schröder nur das Geld der Steuerzahler sinnlos ausgegeben, die Staatsschulden erhöht und das Volk belogen. Ob die Kanzler Merz oder Merkel von der CDU waren oder Scholz von der SPD…..alle bauten das Deutsche Sozialamt für die Welt auf bzw. haben es erweitert …..und das Schlimme daran, Deutschland ist durch die letzten gut 10 Jahre des Geldverprassens selbst zum Sozialfall mutiert.
Mit besten Gruß a d Erfurter Republich

Stefan | Sa., 6. Dezember 2025 - 14:03

... und der ganze Militaria Quatsch erübrigt sich.
Lediglich die dann sinnlos gewordenen Verträge sind von den kommenden Generationen zu bezahlen.
Rheinmetall und Co. freuen sich natürlich tüchtig darüber.
Wie dumm muss man eigentlich sein ???

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.